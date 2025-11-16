باشگاه خبرنگاران جوان - محمود علایی گفت: بزرگترین شهرک گلخانه‌ای کشور با مساحت هزار و ۶۰۰ هکتار احداث شده است و تاکنون بخشی از واحد‌های مجتمع داخل شهرک به مرحله تولید رسیده و حدود ۳۰۰ هکتار دیگر در حال تکمیل است.

او افزود: برای احداث این مجتمع بزرگ، ۳۴۶ هکتار زمین به گروه سرمایه‌گذاری واگذار شده است تا طی چهار سال، ۲۵۰ هکتار سالن تولید با فناوری هیدروپونیک (رشد گیاه در محلول ها) و انتقال دانش فنی از هلند ایجاد کنند و میزان سرمایه‌گذاری برای تکمیل این واحد تولیدی ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اعلام شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی استان اردبیل ادامه داد: این مجتمع گلخانه‌ای که با هدف تولید محصولات صادرات‌محور به مقصد کشور‌های آسیای میانه و روسیه و در نزدیکی دروازه مرزی بیله‌سوار طراحی و جانمایی شده، پس از تکمیل، ظرفیت تولید ۹۰ هزار تن انواع محصولات گلخانه‌ای با هدف تامین نیاز بازار‌های مصرف خارجی را خواهد داشت.

علایی از مشغول به کار شدن بیش از ۲ هزار نفر در شهرک‌های کشاورزی و گلخانه‌ای استان خبر داد و گفت: با بهره‌برداری کامل از طرح‌های گلخانه‌ای ۳۰۰ هزار تن به مجموع تولیدات کشاورزی استان اردبیل اضافه و برای ۱۰ هزار نفر فرصت شغلی مستقیم و دایمی ایجاد خواهد شد.

او با اشاره به ضرورت نگاه تخصصی به حوزه گلخانه‌داری افزود: این فعالیت، کاری تخصصی و ظریف و سرمایه‌بر است و حدود ۱۰۰ شرکت معتبر در زمینه ساخت گلخانه در کشور فعال است و نظام مهندسی فقط سازه‌های ساخته شده توسط این شرکت‌های معتبر عضو انجمن گلخانه‌سازان کشور را تایید و برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر می‌کند.

به گفته او علاوه بر هزینه تامین زمین و زیرساخت‌های انرژی، ساخت هر هکتار گلخانه معمولی بیش از ۱۷۰ میلیارد ریال سرمایه نیاز دارد و اگر به شکل هیدروپونیک و با سامانه‌های هوشمند احداث شود، هزینه ساخت هر هکتار آن به افزون بر ۵۰۰ میلیارد ریال نیز می‌رسد.

منبع: جهاد کشاورزی