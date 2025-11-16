باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ علیپور جانشین انتظامی خراسان جنوبی گفت: مأموران انتظامی شهرستان خوسف هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه تریلی تانکر دار مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از تریلی، مقدار ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی کشف کردند.

سرهنگ علیپور اظهار کرد: مأموران در این رابطه یک دستگاه تریلی توقیف و یک متهم را دستگیر کردند که به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

جانشین انتظامی خراسان جنوبی از شهروندان خواست در صورت هر گونه اخبار و اطلاعاتی از فعالیت قاچاقچیان مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.