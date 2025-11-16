معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: مراسم افتتاح ایستگاه مریم مقدس(س) به زمان دیگری موکول شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان حسین قربانی - بر اساس اعلام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، مراسم افتتاح ایستگاه مریم مقدس(س) که قرار بود در هفته آخر آبان ماه انجام شود، به زمان دیگری موکول شده است. 

روز گذشته رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود در این هفته مراسم افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مریم مقدس(س) انجام خواهد شد.

پیشتر هم قرار بود افتتاح ایستگاه مریم مقدس(س) در نیمه نخست آبان ماه انجام شود.

علاوه بر ایستگاه مریم مقدس (س)، ایستگاه سرباز از خط ۶ و ایستگاه ورزشگاه تختی از خط ۷ نیز در صف انتظار برای افتتاح هستند.

برچسب ها: شهرداری ، مترو
خبرهای مرتبط
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
افتتاح ایستگاه مریم مقدس(س) در هفته جاری/ علت تعویق افتتاح چه بود؟
سخنگوی شهرداری تهران مطرح کرد؛
جزئیات سفر شهردار تهران به چین / ۱۱۰ اتوبوس برقی جدید وارد تهران می‌شود
ورود دو رام قطار به ناوگان متروی پایتخت/ شورای تهران نباید نسخه آزمایشی انتخابات تناسبی باشد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاهش ۴۰ درصدی شرارت‌ها/ عرضه مشروبات الکلی در رستوران‌ها منجر به پلمب می‌شود
دادستان کل کشور: اطلاع‌رسانی شفاف رمز ارتقای اعتماد عمومی است
واژگونی سرویس یک مرکز صنعتی در بزرگراه شهید هاشمی
افزایش روانشناسان قلابی در کشور
آخرین اخبار
افزایش روانشناسان قلابی در کشور
واژگونی سرویس یک مرکز صنعتی در بزرگراه شهید هاشمی
کاهش ۴۰ درصدی شرارت‌ها/ عرضه مشروبات الکلی در رستوران‌ها منجر به پلمب می‌شود
دادستان کل کشور: اطلاع‌رسانی شفاف رمز ارتقای اعتماد عمومی است
مشکلات ترافیکی و ایمنی پیرامون بیمارستان فارابی نیازمند ساماندهی فوری است
ساخت ۱۵۰۰ خانه سازمانی برای پرسنل فراجا تنها در ۱۹۰ روز + فیلم
جوابیه سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان
طرح «یاس» با هدف توانمندسازی دختران تحت حمایت کمیته امداد برگزار شد
اجرای طرح «کارت امید مادر» از سال ۱۴۰۵
تاثیر ترویج فرهنگ همیاری اجتماعی در امر ازدواج + فیلم
خطر استفاده از هندزفری در تصادفات جاده‌ای + فیلم
اوحدی: حضورم در لبنان به‌عنوان سفیر شایعه است
قانون جدید بازنشستگی؛ امکان بازنشستگی با ۱۵ سال سابقه
تغییر اقلیم یک مساله فانتزی نیست/ عدم حضور در اجلاس تغییر اقلیم خودتحریمی است
شناسایی ۱۹ فرصت سرمایه‌گذاری در منطقه یک از ابتدای سال تاکنون
هشدار هلال‌احمر در پی ورود سامانه بارشی به کشور/ رعایت نکات ایمنی ضروری است
«تهرانِ کتابخوان‌ها»؛ برنامه‌های سازمان فرهنگی‌هنری به مناسبت هفته کتاب
تلفن "۱۴۸۰" فرصتی فوری و رایگان برای دسترسی به سلامت روان
کشف بیش از ۶ هزار بارنامه صوری برای سوخت قاچاق
امضای شهرداری تهران پای مصوبه جدید حریم / هزار و ۴۰۰ کلاس درس در تهران تکمیل شده است
افشای راز مرگ خاموش زن مستأجر
پایان فرار کلاهبردار چک‌های بی‌پشتوانه با عملیات شبانه پلیس
پویش «من می‌نویسم» زمینه‌ساز شکوفایی استعداد‌های دانش‌آموزان شاهد است
عواملی که باعث کاهش تصادفات افراد پاکبان و کارتن خواب می‌شود + فیلم
نقش مهم توانمندسازی زنان بومی و محلی در دفاع از تنوع زیستی ایران
افزایش نظارت تصویری بر حریم تهران با نصب ۱۴ دوربین جدید
شیوه جدید کالابرگ از آذرماه اجرایی می‌شود
ابطال مصوبه هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها درباره تعیین امتیاز برای تأهل و داشتن فرزند
۳۰ درصد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی بی‌سوادند
پلاک به جا مانده در ایستگاه اتوبوس، سارقان را گرفتار کرد