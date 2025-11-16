معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: مراسم افتتاح ایستگاه مریم مقدس(س) به زمان دیگری موکول شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان حسین قربانی - بر اساس اعلام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، مراسم افتتاح ایستگاه مریم مقدس(س) که قرار بود در هفته آخر آبان ماه انجام شود، به زمان دیگری موکول شده است.

روز گذشته رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود در این هفته مراسم افتتاح و بهره برداری از ایستگاه مریم مقدس(س) انجام خواهد شد.

پیشتر هم قرار بود افتتاح ایستگاه مریم مقدس(س) در نیمه نخست آبان ماه انجام شود.

علاوه بر ایستگاه مریم مقدس (س)، ایستگاه سرباز از خط ۶ و ایستگاه ورزشگاه تختی از خط ۷ نیز در صف انتظار برای افتتاح هستند.