باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: مسیر غرب به شرق بزرگراه حکیم از ستاری تا یادگار امام (ره)، خیابان آزادی از استاد معین تا نواب صفوی، بزرگراه شهید همت از بزرگراه آزادگان تا شهران و در ادامه از جنت آباد تا اشرفی اصفهانی، آزادراه تهران کرج از پل آزادگان تا بزرگراه شهید باکری، بزرگراه آبشناسان از شاهین شمالی تا بزرگراه یادگار امام (ره) و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد، بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، بزرگراه صدر از بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا بزرگراه مدرس، بزرگراه زین الدین بعد از خیابان هنگام تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بزرگراه شهید بابایی از خیابان هنگام تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی و بزرگراه ارتش قبل از امام علی (ع) تا قبل از آجودانیه، بار ترافیکی پرحجم و سنگین را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: مسیر جنوب به شمال بزرگراه بسیج از سه راه افسریه تا قصر فیروزه، بزرگراه امام علی (ع) از پل خاوران تا دماوند، بزرگراه شیخ فضل الله نوری از جناح تا پل ستارخان، بزرگراه نواب صفوی از پل شهید چراغی تا تونل توحید و بزرگراه سعیدی از یافت آباد تا خیابان هاشمی و خیابان کارگر از میدان قزوین تا میدان پاستور، شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگین هستیم.

به گفته معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک در مسیر شمال به جنوب بسیج از پل هجرت تا بزرگراه محلاتی و بزرگراه شهید صیاد شیرازی از خیابان صنایع تا گلستان پنجم نیز بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

منبع: پلیس راهور