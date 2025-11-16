دومین دیدار والیبال ساحلی ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان با برتری برابر کانادا به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، در ادامه رقابت‌های والیبال ساحلی بازی‌های المپیک ناشنوایان، تیم ملی «الف» ایران به مصاف تیم «ب» کانادا رفت و موفق به شکست ۲ بر صفر این تیم شد.

مسعود رستگار و حسام الدین خیراندیش ترکیب تیم ملی والیبال ساحلی «الف» را تشکیل می‌دهند. این ترکیب در گیم‌های اول و دوم دیدار برابر کانادا به ترتیب با نتایج ۲۱ بر۵ و ۲۱ بر ۹ صاحب برتری شد.

پیش از این تیم «ب» والیبال ساحلی ایران نیز موفق به شکست ۲ بر صفر آمریکا شده بود.

والیبال ساحلی ایران در قالب دو تیم «الف» و «ب» با هدایت فریدون الهامی در بازی‌های المپیک ناشنوایان شرکت کرده است. بهنام بگجانی مربی و سرپرست این تیم‌ها است.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از روز ۲۴ آبان با برگزاری مراسم افتتاحیه در توکیو ژاپن آغاز شده است و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: والیبال ساحلی ایران ، فدراسیون ورزش های ناشنوایان
