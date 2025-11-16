رئیس شورای شهر گفت: طرح ترافیک باید در ابتدا در شورا تصویب شود و سپس برای تصویب به شورای عالی ترافیک ارسال شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی چمران در حاشیه سیصد و هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز طرح یک فوریت در ارتباط با نفوذپذیری آب در سطوحی از شهر، اظهار کرد: این طرح به این دلیل ارائه شده که بتوانیم از آبهای سطحی منابع زیرزمینی را تغذیه کنیم تا به تدریج از وضعیت فعلی خارج شویم.
وی با اشاره به جزییات جلسهاش با شهردار تهران گفت: در این جلسه بحث اتوبوس و حمل و نقل داشتیم که باید سریعتر به نتیجه برسیم؛ به دنبال منابع ارزی هستند تا تامین کنند. تلاش داریم با تنظیم قیمت و بستن قرارداد از دو شرکت ایران خودرو دیزل و زامیاد اتوبوس تهیه کنیم. سعی بر این است اتوبوس بعد از اینکه آمد سریع پلاک و وارد ناوگان شود. فرصت را نباید از دست دهیم و هرچه سریعتر در اختیار مردم قرار دهیم.
رییس شورای شهر تهران اضافه کرد: طبق طرح جامع ترافیک شهر تهران باید ۱۱ هزار اتوبوس داشته باشیم، اما ۲۰۰۰ اتوبوس داریم. البته طرح جدید ترافیکی هم در حال نهایی شدن است که مورد پذیرش ما نیست و باید ابتدا به صحن شورا بیاید و بررسی شود. قرار شد اتوبوسهای خارجی را وارد کنیم و در ادامه از داخل اتوبوس بگیریم، اما اختلافاتی با شرکت داخلی پیش آمد. اگر همه اتوبوسهای مدنظر را هم به کار بگیریم، اما باز هم اتوبوس کم داریم؛ با این حال تولیدات داخلی را ترجیح میدهیم و تشویق میکنیم تا شرکتهای داخلی آنها را با سرعت بیشتری بسازند.
وی درباره ایجاد امکانات لازم برای معلولان در سطح شهر گفت: برای معلولان سرویسهای خاص گذاشتیم؛ اتوبوسهای جدید هم رمپ دارند، اما بعضی از ایستگاههای مترو مثل میدان محمدیه آسانسور یا پله برقی ندارند که البته این ایستگاه پله برقی را نصب کرده است.
چمران درباره استفاده از پاکبانان در بزرگراهها تصریح کرد: در بزرگراهها از نیروی انسانی نباید استفاده کرد و از وسایل مکانیزه استفاده شود.