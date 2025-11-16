رئیس پلیس راه استان قزوین از برخورد ۶ دستگاه خودرو در باند شمالی آزادراه قزوین – زنجان خبر داد با ۴ مصدوم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسین تقی خانی رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: با توجه به بارندگی مختصر در سطح محورهای مواصلاتی، این سانحه در ساعت ۲۲ و سی دقیقه دیشب در فاصله ۵ کیلومتری آزادراه قزوین - زنجان اتفاق افتاد که برای ساعتی تردد در هر دو لاین آزاد راه مختل و با حضور ماموران پلیس راه مسیر بازگشایی شد.
وی افزود: در این تصادف ۵ دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه کامیون باری با یکدیگر برخورد کردند که ۴ سرنشین یک دستگاه خودرو سواری کوییک مصدوم و توسط عوامل امدادی به بیمارستان منتقل شدند.
سرهنگ تقی خانی با تأکید بر رعایت سرعت مطمئنه از سوی رانندگان وسایل نقلیه در شرایط ناپایدار جوی افزود: بی تردید در زمان لغزندگی جاده در سطح محورهای مواصلاتی لازم است رانندگان در رعایت فاصله طولی با خودروهای دیگر دقت نظر لازم را داشته و از هرگونه عجله و شتاب در رانندگی خودداری کنند.
منبع: پلیس قزوین