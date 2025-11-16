رئیس پلیس راه استان قزوین از برخورد ۶ دستگاه خودرو در باند شمالی آزادراه قزوین – زنجان خبر داد با ۴ مصدوم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسین تقی خانی رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: با توجه به بارندگی مختصر در سطح محور‌های مواصلاتی، این سانحه در ساعت ۲۲ و سی دقیقه دیشب در فاصله ۵ کیلومتری آزادراه قزوین - زنجان اتفاق افتاد که برای ساعتی تردد در هر دو لاین آزاد راه مختل و با حضور ماموران پلیس راه مسیر بازگشایی شد.

وی افزود: در این تصادف ۵ دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه کامیون باری با یکدیگر برخورد کردند که ۴ سرنشین یک دستگاه خودرو سواری کوییک مصدوم و توسط عوامل امدادی به بیمارستان منتقل شدند.

سرهنگ تقی خانی با تأکید بر رعایت سرعت مطمئنه از سوی رانندگان وسایل نقلیه در شرایط ناپایدار جوی افزود: بی تردید در زمان لغزندگی جاده در سطح محور‌های مواصلاتی لازم است رانندگان در رعایت فاصله طولی با خودرو‌های دیگر دقت نظر لازم را داشته و از هرگونه عجله و شتاب در رانندگی خودداری کنند.

منبع: پلیس قزوین

برچسب ها: پلیس راه ، حادثه رانندگی
خبرهای مرتبط
شناسایی ۱۹ نقطه حادثه خیز در استان قزوین
مصدوم شدن ۳ نفر در حادثه رانندگی در جاده قدیم تاکستان به قزوین + فیلم
دستگیری عاملان درگیری و نزاع در خیابان منتظری قزوین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
۲۲ فضای آموزشی در قزوین با حضور رییس جمهور افتتاح خواهد شد
افتتاح نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان در قزوین+ فیلم
احتمال رگبار و رعد و برق در برخی مناطق استان قزوین