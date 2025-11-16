باشگاه خبرنگاران جوان- رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران درباره این لایحه گفت:طرح یک‌فوریتی تراواسازی فضا‌های شهری امروز با رأی اکثریت اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید و شهرداری موظف شد گام‌های اجرایی آن را در بازه زمانی تعیین‌شده آغاز کند.

مهدی پیرهادی در تذکری در جلسه۳۷۱ شورای اسلامی شهر تهران افزود: هدف این طرح، افزایش نفوذ آب باران به عمق زمین، کاهش روان آب و کمک به تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی پایتخت است.

ایجاد سامانه تخصصی برای ثبت اطلاعات تراواسازی

پیرهادی تصریح کرد:طبق این طرح، شهرداری تهران موظف است سامانه‌ای یکپارچه برای ثبت و مدیریت اطلاعات پروژه‌های مرتبط با تراواسازی ایجاد کند تا داده‌های مربوط به معابر، پیاده‌روها، بوستان‌ها، باغ راه‌ها و سایر فضا‌های شهری به صورت دقیق مستندسازی شود.

پیرهادی افزود: این سامانه مبنای تدوین استاندارد‌های فنی و نظارت‌های آتی خواهد بود.

بازنگری مصالح و اصول طراحی شهری

رییس کمیسیون محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران گفت: در این مصوبه تأکید شده است که شهرداری باید مصالح جدید و فناوری‌های نوین را به سمت افزایش نفوذپذیری آب هدایت کند و دستورالعمل‌های طراحی مربوط به خیابان‌ها، فضا‌های عمومی و عرصه‌های کالبدی شهر را اصلاح کند.

پیرهادی افزود: اجرای این بخش از طرح به‌ویژه در مناطق دارای فرونشست، اهمیت بیشتری دارد.

کاهش روان آب و مدیریت پایدار منابع آب

پیرهادی گفت: اجرای این طرح موجب کاهش روان آب‌های سطحی، تقویت سفره‌های زیرزمینی و بهبود چرخه طبیعی آب در تهران می‌شود و نقش مهمی در کاهش خطرات مرتبط با فرونشست دارد.

پیرهادی تاکید کرد: این اقدام یکی از محور‌های ضروری مدیریت یکپارچه آب در پایتخت است.

فرصت سه‌ماهه برای تدوین نقشه‌ها و استاندارد‌ها

پیرهادی گفت: شهرداری تهران سه ماه فرصت دارد تا نقشه‌های فنی، استاندارد‌های طراحی و دستورالعمل‌های اجرایی مربوط به تراواسازی را تدوین و برای اجرا ابلاغ کند.

وی افزود: گزارش اولیه اجرای طرح باید در پایان این دوره زمانی به شورا ارائه شود.