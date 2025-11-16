علی سلحشور ملی پوش وزن ۶۶- کیلوگرم جودو ناشنوایان ایران با غلبه بر حریفی از ژاپن مدال برنز گرفت و اولین مدال آور کاروان ورزش ایران در المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، در اولین روز رسمی بازی‌های المپیک ناشنوایان در توکیو، رقابت‌های جودو این دوره بازی‌ها هم (یکشنبه ۲۵ آبان) آغاز شد و طی آن نمایندگان کشورمان امروز به مصاف حریفان شان رفتند.

علی سلحشور اولین نماینده جودو ایران بود که با حریفانش مبارزه کرد و موفق به کسب مدال شد.

سلحشور در وزن ۶۶- کیلوگرم بعد از استراحت در دور اول، با غلبه بر حریفانی از ترکیه و کره جنوبی در دور‌های دوم و سوم به جمع ۴ نفر برتر راه یافت. 

او در این مرحله با حریفی از الجزایر مبارزه کرد، اما با واگذاری نتیجه از صعود به فینال بازماند. سلحشور آخرین مبارزه خود را برابر نماینده ژاپن برگزار کرد.

جودوکار ملی پوش ناشنوایان در این مبارزه پایانی حریف ژاپنی خود را شکست داد و به عنوان سوم و مدال برنز دست یافت.

این نخستین مدال کاروان ورزش ایران در این دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان به حساب می‌آید.

برچسب ها: جودو ناشنوایان ، المپیک ژاپن ، فدراسیون ورزش های ناشنوایان
