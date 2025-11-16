وزیر امور خارجه ترکیه، اعلام کرد که این کشور آماده است مسئولیت‌های خود در غزه محاصره شده را بپذیرد، از جمله امکان اعزام نیرو در صورت لزوم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - هاکان فیدان، روز شنبه در یک مصاحبه زنده با شبکه A Haber گفت: ترکیه آماده است بار مسئولیت در غزه را به دوش بکشد و «مسئولیت‌های خود از جمله اعزام نیرو را انجام خواهد داد. این واضح‌ترین پیام ما به جامعه بین‌المللی در این مورد است.»

وی با اشاره به دیدار سپتامبر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، با همتای آمریکایی خود، دونالد ترامپ، گفت که دو رهبر در مورد موضوعات مهم مربوط به روابط و تحولات منطقه‌ای بحث کردند.

فیدان گفت: «عملکرد سیاست خارجی» اخیر ترکیه و قابلیت اطمینان آن به عنوان یک شریک، این کشور را به «یک بازیگر مطلوب برای همکاری در بسیاری از مسائل» تبدیل کرده است.

وی در مورد نیروی تثبیت ثبات بین‌المللی (ISF) گفت: پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل کماکان در حال بحث است و ادامه دارد. این نیرو یکی از دو ساختار ترسیم شده در طرح صلح مرحله‌ای ترامپ است. مذاکرات بر روی تدوین یک چارچوب حقوقی متمرکز است که حکم و نحوه عملکرد آن را پس از اجرا تعریف کند.

وی افزود: تلاش‌های مقدماتی برای این نیرو آغاز شده، از جمله یک «مرکز هماهنگی غیرنظامی-نظامی» (CMCC) که با هماهنگی آمریکا و با اسرائیل ایجاد شده است.

فیدان تأکید کرد که واشنگتن، که از طرح آتش‌بس دوران ترامپ حمایت کرد، مکانیسمی برای رسیدگی به موانع در روند ایجاد کرده است — گامی که وی از نظر مالکیت و تعهد مهم توصیف کرد.

فیدان استدلال کرد که تا زمانی که اشغال ادامه دارد، مقاومت مسلحانه نیز ادامه خواهد داشت: «اگر حماس نباشد، شخص دیگری خواهد بود. این ذات مقاومت در برابر یک اشغال است.»

وی گفت: «آنچه ما می‌گوییم این است: موضوع نباید با خلع سلاح حماس آغاز شود، بلکه با ایجاد یک مکانیسم که اشغال را پایان دهد و سرکوب را کاهش داده و حذف کند. این منطق باید به وضوح توضیح داده شود.»

وی افزود: «واکنشی وجود دارد که از به تصویر کشیدن حماس به عنوان یک گروه تروریستی مانند داعش ناشی می‌شود. تلاش‌هایی برای تبدیل این واکنش به سیاست وجود دارد. ما البته نیاز داریم این بیان را تجزیه و دوباره بازسازی کنیم. این اساساً چیزی است که ما بیشتر در دیپلماسی سعی می‌کنیم انجام دهیم — ابتدا تحلیل و ادراکات نادرست را از بین ببریم، سپس آنها را با موارد صحیح جایگزین کنیم.»

تأکید بر راه حل دو دولتی

فیدان افزود که «یک نقشه راه که اشغال اسرائیل را پایان دهد و راه حل دو دولتی را ممکن سازد، باید به فلسطینیان ارائه شود.»

بر اساس آمار، اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون در نسل‌کشی خود در غزه محاصره شده، نزدیک به ۷۰٬۰۰۰ فلسطینی، عمدتاً زنان و کودکان، را به شهادت رسانده است.

منبع: تی آرتی

