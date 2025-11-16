معاون گردشگری استان اردبیل گفت: قابلیت‌های گردشگری اردبیل در کشور‌های حاشیه خلیج فارس به ویژه کشور عمان معرفی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - یحیی نجارقابل در جلسه هماهنگی برنامه‌ریزی برای معرفی قابلیت‌های گردشگری اردبیل در کشور‌های حوزه خلیج فارس گفت: استان اردبیل با توجه به شرایط اقلیمی و جاذبه‌های موجود، مقصد مناسبی برای گردشگران کشور‌های حاشیه خلیج فارس است و جذب گردشگران این مناطق به ویژه در همکاری با استان‌های همسایه فرصت مناسبی را برای توسعه گردشگری خارجی فراهم می‌آورد.

او افزود: به همین منظور در رایزنی با فعالان بخش خصوصی برای معرفی قابلیت‌های گردشگری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان در کشور‌های حاشیه خلیج فارس به ویژه با هدف کشور عمان برنامه‌ریزی انجام می‌شود.

معاون گردشگری استان اردبیل تاکید کرد: همچنین جذب تور‌های گردشگری از این کشور‌ها به مقصد استان اردبیل در تعامل با استان‌های همسایه یکی دیگر از اقداماتی است که برای آن تلاش می‌کنیم و با ابتکار عمل فعالان بخش خصوصی و همکاری دو استان اردبیل و گیلان این مهم می‌تواند عملی شود.

نجارقابل ادامه داد: تور‌های کشور‌های عربی به ویژه از مبدا عمان معمولاً به صورت ۱۵ روزه برگزار می‌شوند و با تعریف بسته سفر مشترک بین دو استان اردبیل و گیلان برای این تور‌ها می‌توانیم میزبان گردشگران عمانی بوده و خدمات خوبی را به گردشگران این کشور ارائه دهیم.

منبع: میراث فرهنگی

برچسب ها: قابلیت های گردشگری اردبیل ، کشورهای حوزه خلیج فارس ، جذب گردشگران ، توسعه گردشگری
