مدیر تیم فوتبال استقلال در گفت‌و‌گو با رسانه رسمی باشگاه استقلال با اشاره به ضرورت برگزاری منظم مسابقات به رعایت عدالت و انصاف از سوی برگزارکننده مسابقات تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیژن طاهری با اشاره به برگزاری دور جدید تمرینات تیم فوتبال استقلال زیر نظر کادر فنی گفت: «تیم فوتبال استقلال به واسطه آماده سازی خود برای حضور در مسابقات لیگ برتر و بازی‌های آسیایی تمرینات خود را زیر نظر کادرفنی دنبال می‌کند تا بتواند در بازی‌های آینده با ارائه یک فوتبال تماشاگرپسند نتایج دلخواه را به دست آورد، اما برخی اتفاقات و تصمیم گیری‌ها مایه تعجب است و این پرسش برای افکارعمومی به وجود می‌آید که آیا با این روش برنامه ریزی مقوله عدالت و برابر میان همه تیم‌ها به یک شکل رعایت می‌شود یا خیر؟!»

مدیر تیم فوتبال استقلال با انتقاد از نحوه برنامه ریزی سازمان لیگ و لغو ناگهانی دیدار دو تیم تراکتور و پرسپولیس گفت: «در دنیای امروز برنامه ریزی حرف اول و آخر را می‌زند، با لغو ناگهانی و بدون دلیل بازی تراکتور و پرسپولیس امتیاز ویژه‌ای از سوی برگزار کننده مسابقات به دو تیم مدعی پوئن داده شد در شرایطی که ما می‌بینیم در لیگ‌های معتبر جهان چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.»

بیژن طاهری در ادامه توضیح داد: «وقتی بازی این دو تیم لغو و به زمان دیگری موکول می‌شود فرصت استراحت بیشتری به آنها داده می‌شود، مگر می‌شود ما یک روز زمان بازی این دو تیم را اعلام کنیم، فردای آن روز به خاطر درخواست یک باشگاه بازی را کنسل کنیم. ما اصلا علاقه‌ای به اعتراض نداریم، اما این سبک برنامه ریزی مورد تائید هیچ کسی نیست، لیگ ما حرفه‌ای است، در فوتبال حرفه‌ای عنصر برنامه‌ریزی حرف اول را می‌زند.»

مدیر تیم فوتبال استقلال توضیح داد: «ما پیش از این به مدت زمان استراحت دو تیم استقلال و پرسپولیس قبل از برگزاری دربی پایتخت اعتراض داشتیم و تاکید کردیم چرا باید حریف ما دو روز بیشتر استراحت کند، این مساله از سوی سازمان لیگ نادیده گرفته می‌شود، اما در کمال ناباوری مسابقه تراکتور و پرسپولیس به یکباره لغو و به زمان دیگری موکول می‌شود.»

مدیر تیم فوتبال استقلال در ادامه گفت: «دوستان اگر اعتقاد دارند به دلیل فیفادی بازیکنان ملی پوش این تیم‌ها دچار خستگی هستند باید یادآوری کنم که استقلال نیز در فیفادی‌های قبل تعداد قابل توجهی ملی پوش داشت، اما بازی‌های ما بابت این موضوع به تعویق نیفتاد، ما توقع داریم اگر قرار است به تیم‌های آسیایی و بزرگ نگاه متفاوت صورت گیرد این اتفاق برای ما نیز رقم بخورد.»

بیژن طاهری در پایان تاکید کرد: «لذت فوتبال به برگزاری عادلانه مسابقات است، وقتی ما با این رفتار نظم و انضباط حاکم بر مسابقات را به هم می‌ریزیم، نه تنها جذابیت را از فوتبال سلب می‌کنیم بلکه زمینه را برای ایجاد شائبه و حرف و حدیث فراهم می‌کنیم، با احترام به دو تیم تراکتور و پرسپولیس، تصمیم سازمان لیگ را نوعی بی انصافی در نحوه برگزاری مسابقات می‌دانیم و امیدواریم این روند دوگانه در نحوه برنامه ریزی مسابقات تمام شود تا در شرایطی یکسان و برابر مسابقات را برگزار کنیم تا همه از تماشای این فوتبال لذت ببرند.»

برچسب ها: استقلال تهران ، لغو بازی ، تراکتورسازی ، پرسپولیس
خبرهای مرتبط
دیدار پرسپولیس و تراکتور به تعویق افتاد
سرژ ارویه به دیدار با تراکتور می‌رسد
اراک در آب نمک؛ پرسپولیس هنوز میزبانی را رسمی نکرده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اوسمار به جوانان پرسپولیس بها می‌دهد/ برگزاری بازی با تماشاگر به نفوذ مالک تراکتور برمی‌گردد
سرمربی تیم ملی فوتبال توهم دشمن تراشی دارد/ اهانت به مردم ایران اقدام زشتی است
اسپانیا در تور تفلیس روادید آمریکا را رزرو کرد/ اتریش در یک قدمی صعود و ترکیه آماده برای پلی آف + فیلم
مهدی طارمی در خط مقدم المپیاکوس
البیان: مهاجم ایرانی ناجی الوحده شد
سوئیس در آستانه صعود به جام جهانی/ فرصت سوزی دانمارک و اسکاتلند + فیلم
کانادا مغلوب ملی پوشان والیبال ساحلی ایران شد
فوتسال دانش‌آموزی قهرمانی جهان؛ صعود مقتدرانه پسران ایران با شکست چین‌تایپه
جلال الدین ماشاریپوف آماده حضور در میادین شد
مهاجم بارسلونا خوشحال از قرار گرفتن در کنار دو رئالی
آخرین اخبار
اولین مدال کاروان ایران در جودو به دست آمد؛ سلحشور برنز گرفت
الحدادی: می‌خواهم از استقلال به تیم ملی مراکش دعوت شوم
درخشش طاهباز، غلامی و الهی در مسابقات بین‌المللی شطرنج مرسین ترکیه
جدیدترین به‌روزرسانی سیدبندی جام جهانی ۲۰۲۶
حمایت وزیر ورزش از برنامه‌های توسعه‌ای فدراسیون جودو/ تاکید بر افزایش تعاملات بین‌المللی
مهدی طارمی در خط مقدم المپیاکوس
پایان کار دو دختر تیرانداز ایران در تفنگ بادی ۱۰ متر
شکست دختر بدمینتون‌باز ایران برابر نماینده ژاپن
کانادا مغلوب ملی پوشان والیبال ساحلی ایران شد
جلال الدین ماشاریپوف آماده حضور در میادین شد
مهاجم بارسلونا خوشحال از قرار گرفتن در کنار دو رئالی
رهنما: کاراته ثابت کرد هنوز زنده است/ شرایط جهانی با بازی‌های کشور‌های اسلامی متفاوت است
البیان: مهاجم ایرانی ناجی الوحده شد
فوتسال دانش‌آموزی قهرمانی جهان؛ صعود مقتدرانه پسران ایران با شکست چین‌تایپه
اوسمار به جوانان پرسپولیس بها می‌دهد/ برگزاری بازی با تماشاگر به نفوذ مالک تراکتور برمی‌گردد
سرمربی تیم ملی فوتبال توهم دشمن تراشی دارد/ اهانت به مردم ایران اقدام زشتی است
رویارویی دوباره سینر و آلکاراس در سکانس آخر فصل
سوئیس در آستانه صعود به جام جهانی/ فرصت سوزی دانمارک و اسکاتلند + فیلم
اسپانیا در تور تفلیس روادید آمریکا را رزرو کرد/ اتریش در یک قدمی صعود و ترکیه آماده برای پلی آف + فیلم
برزیل ۲ - ۰ سنگال/ قدرت‌نمایی شاگردان آنچلوتی در لندن + فیلم
قزاقستان ۱ - ۱ بلژیک/ صعود شیاطین سرخ به هفته آخر کشیده شد+ فیلم
یازدهمین طلای کاروان به بانوی تکواندو رسید
فرار تیم مورایس از شکست با گلزنی بازیکن ایرانی + فیلم
هستی محمدی دومین برنز تکواندو را کسب کرد
تیم ملی فوتسال دانش آموزی ایران از راهیابی به مرحله بعد قهرمانی جهان بازماند
ملی پوش تکواندوی ایران به مدال برنز رسید
تیم فوتبال امید ایران با دو اشتباه عجیب به قرقیزستان باخت
لواندوفسکی: نمی‌دانم چند ماه دیگر کجا خواهم بود/ از والدین برخی هم‌تیمی‌هایم بزرگ‌تر هستم
جلسه مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با اوسمار
برد پرسپولیس مقابل گل‌گهر در بازی دوستانه