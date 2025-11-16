باشگاه خبرنگاران جوان - یحیی یوسفپور فرماندار چالوس گفت: هماهنگیهای لازم با استانداری و سطوح کشوری برای اعزام بالگردهای اطفای حریق به منطقه صعبالعبور وشتاز الیت انجام شده است تا عملیات مهار آتش با سرعت بیشتری پیش برود.
او با اشاره به شرایط دشوار ارتفاعات و صعبالعبور بودن منطقه، افزود: در برخی نقاط شیبها به ۱۰۰ درصد میرسد و دسترسی نیروی انسانی با دشواری زیادی همراه است، بنابراین هماهنگیهای لازم با استانداری و سطوح کشوری انجام شد تا بالگردها هر چه سریعتر به محل برسند و عملیات مهار از بالا با همکاری نیروهای انسانی آغاز شود.
فرماندار چالوس گفت: از صبح امروز چندین گروه عملیاتی به منطقه اعزام شدهاند و دستگاههای امدادی و نیروهای بومی و محلی در حال تلاش برای کنترل آتش هستند و با ورود بالگردها، عملیات آبپاشی از بالا نیز آغاز میشود و انتظار داریم سرعت مهار آتش بهطور قابل توجهی افزایش یابد.
یوسفپور افزود: مدیریت بحران شهرستان، منابع طبیعی، محیطزیست و نیروهای محلی با تقسیم وظایف مشخص، تمام توان خود را برای کنترل حریق به کار گرفتهاند و امیدواریم با همکاری همه بخشها، این آتشسوزی هر چه سریعتر مهار شود.
منبع:فارس