گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل متحد هنگام سفر به کانادا برای شرکت در رویداد دادگاه فلسطین در فرودگاه تورنتو بازداشت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل متحد که در مورد نقض حقوق فلسطینیان توسط اسرائیل تحقیق می‌کرد، می‌گوید که هنگام سفر به کانادا در این هفته برای شرکت در یک رویداد مرتبط با غزه، توسط مقامات کانادایی به دلایل «امنیت ملی» مورد بازجویی قرار گرفته است.

ریچارد فالک، کارشناس حقوق بین‌الملل از ایالات متحده به الجزیره گفت که روز پنجشنبه به همراه همسرش، هلال الور، پژوهشگر حقوقی در فرودگاه بین‌المللی پیرسون تورنتو مورد بازجویی قرار گرفته است.

فالک، ۹۵ ساله روز شنبه در مصاحبه‌ای از اتاوا، پایتخت کانادا گفت: «یک مأمور امنیتی آمد و گفت: ما هر دوی شما را بازداشت کرده‌ایم، زیرا نگران هستیم که شما تهدیدی برای امنیت ملی کانادا باشید. این اولین تجربه من از این نوع - تا به حال - در زندگی‌ام بود.

فالک و الور - هر دو شهروند ایالات متحده - برای شرکت در دادگاه فلسطین در مورد مسئولیت کانادا به اتاوا سفر می‌کردند که برای بازجویی بازداشت شدند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: نقض حقوق بشر ، جنگ غزه
خبرهای مرتبط
فیدان: آنکارا آماده پذیرش مسئولیت در غزه است و خواستار پایان اشغال است
گفتگوی پوتین و نتانیاهو درباره برنامه هسته‌ای ایران
ادعای جنجالی وزیر افراطی اسرائیلی: چیزی به اسم مردم فلسطین وجود ندارند!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گفتگوی پوتین و نتانیاهو درباره برنامه هسته‌ای ایران
واژگونی دو قایق حامل ده‌ها پناهجو در سواحل لیبی
فوران آتشفشان در جنوب غربی ژاپن و پرتاب خاکستر تا ارتفاع ۴۴۰۰ متر
درگیری خشونت‌آمیز در جریان اعتراضات «نسل زد» مکزیک
روسیه برای میانجی‌گری بین پاکستان و طالبان اعلام آمادگی کرد
نخست وزیر سابق اوکراین: آمریکا به طور فعال به دنبال جایگزینی برای زلنسکی است
ادعای جنجالی وزیر افراطی اسرائیلی: چیزی به اسم مردم فلسطین وجود ندارند!
دو کشته در پی حمله مسلحانه در حمص سوریه
مادورو: ونزوئلا آماده دفاع در برابر هر تهدیدی است
دستکم ۵۷ پهپاد اوکراینی در طول شب بر فراز مناطق روسیه سرنگون شدند
آخرین اخبار
گامی به‌سوی ثبات یا بازتعریف توازن منطقه‌ای؟ 
بازداشت مقام سابق سازمان ملل در فرودگاه تورنتو در پی تحقیقات مرتبط با جنایات اسرائیل
هشدار چین به فیلیپین درباره توقف اقدامات تحریک‌آمیز در دریای جنوبی چین
فیدان: آنکارا آماده پذیرش مسئولیت در غزه است و خواستار پایان اشغال است
دستکم ۵۷ پهپاد اوکراینی در طول شب بر فراز مناطق روسیه سرنگون شدند
ادعای جنجالی وزیر افراطی اسرائیلی: چیزی به اسم مردم فلسطین وجود ندارند!
فوران آتشفشان در جنوب غربی ژاپن و پرتاب خاکستر تا ارتفاع ۴۴۰۰ متر
درگیری خشونت‌آمیز در جریان اعتراضات «نسل زد» مکزیک
نخست وزیر سابق اوکراین: آمریکا به طور فعال به دنبال جایگزینی برای زلنسکی است
مادورو: ونزوئلا آماده دفاع در برابر هر تهدیدی است
دو کشته در پی حمله مسلحانه در حمص سوریه
روسیه برای میانجی‌گری بین پاکستان و طالبان اعلام آمادگی کرد
واژگونی دو قایق حامل ده‌ها پناهجو در سواحل لیبی
گفتگوی پوتین و نتانیاهو درباره برنامه هسته‌ای ایران
سفر هیاتی از وزارت صنعت طالبان به ایران
حزب چپ آلمان خواستار پایان سرکوب جنبش‌های طرفدار فلسطین شد
صعود کوهنوردان افغانستانی به قله اسپیدچال در تهران
چین فروش تسلیحات آمریکا به تایوان را محکوم کرد
گزارش آکسیوس از خواسته‌های رژیم صهیونیستی در سفر آتی بن‌سلمان به واشنگتن
اعتراض گسترده در تل‌آویو و حیفا علیه کابینه رژیم صهیونیستی
نیرو‌های اسرائیلی به روستایی در درعای سوریه حمله کردند
تخلیه ساختمان یک شبکه تلویزیونی فرانسوی به دلیل هشدار بمب
لبنان از رژیم صهیونیستی به شورای امنیت شکایت می‌کند
پیشروی ارتش سودان و بازپس‌گیری دو منطقه در مرکز این کشور
حمله اوکراین به پالایشگاه نفت ریازان روسیه
ترامپ: این هفته از بی‌بی‌سی شکایت می‌کنیم
آنروا: غزه با «عذابی مضاعف» رو‌به‌رو است
گاردین: مشاور سابق ترامپ به اپستین آموزش می‌داد روایت رسانه‌ای از خود را ترمیم کند
تعلیق مذاکرات تجاری آمریکا با تایلند در پی اختلافات با کامبوج
میشل اوباما: آمریکا هنوز برای ریاست جمهوری یک زن آماده نیست