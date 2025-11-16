گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل متحد هنگام سفر به کانادا برای شرکت در رویداد دادگاه فلسطین در فرودگاه تورنتو بازداشت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل متحد که در مورد نقض حقوق فلسطینیان توسط اسرائیل تحقیق می‌کرد، می‌گوید که هنگام سفر به کانادا در این هفته برای شرکت در یک رویداد مرتبط با غزه، توسط مقامات کانادایی به دلایل «امنیت ملی» مورد بازجویی قرار گرفته است.

ریچارد فالک، کارشناس حقوق بین‌الملل از ایالات متحده به الجزیره گفت که روز پنجشنبه به همراه همسرش، هلال الور، پژوهشگر حقوقی در فرودگاه بین‌المللی پیرسون تورنتو مورد بازجویی قرار گرفته است.

فالک، ۹۵ ساله روز شنبه در مصاحبه‌ای از اتاوا، پایتخت کانادا گفت: «یک مأمور امنیتی آمد و گفت: ما هر دوی شما را بازداشت کرده‌ایم، زیرا نگران هستیم که شما تهدیدی برای امنیت ملی کانادا باشید. این اولین تجربه من از این نوع - تا به حال - در زندگی‌ام بود.

فالک و الور - هر دو شهروند ایالات متحده - برای شرکت در دادگاه فلسطین در مورد مسئولیت کانادا به اتاوا سفر می‌کردند که برای بازجویی بازداشت شدند.

منبع: الجزیره