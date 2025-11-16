مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: گشت‌های مشترک بر کنترل قیمت‌ها به ویژه کالا‌های اساسی در بازار نظارت می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی رحیمی‌آذر گفت: در کنار تعزیرات حکومتی، بازرسی و نظارت سازمان صمت و جهاد کشاورزی نیز در بازار حضوری جدی دارند که هدف اصلی از برگزاری این گشت‌های مشترک، نظارت دقیق بر وضعیت عرضه و قیمت‌گذاری مرغ و نان در سطح بازار است.

او افزود: با توجه به اهمیت این ۲ کالا در سبد مصرفی خانوارها، مسئولان تلاش می‌کنند تا با حضور میدانی از هرگونه تخلف، گرانفروشی، کم فروشی و یا احتکار جلوگیری کرده و تمرکز ویژه‌ای را بر جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت مرغ و اطمینان از وفور این ماده پروتئینی در بازار داشته باشند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل به قیمت‌های متفاوت برخلاف نرخ مصوب در عرضه مرغ اشاره کرد و گفت: با تشکیل چندین پرونده به واحد‌های صنفی به خاطر اختلاف قیمت بین نرخ مصوب و تنظیم بازار با قیمت عرضه سعی می‌کنیم تا به سرعت به این تخلفات رسیدگی کنیم.

رحیمی‌آذر در ادامه افزود: در حوزه نان نیز به سراغ نانوایی‌ها رفته و کیفیت نان را به همراه وزن چانه و رعایت موارد بهداشتی و قیمت‌گذاری‌ها رصد می‌کنیم تا با متخلفان نیز در این حوزه برخورد جدی انجام شود.

او تصریح کرد: هدف اصلی از این نظارت‌ها حمایت از حقوق مردم و جلوگیری از سودجویی معدود افرادی است که با بازرسی از انبارها، باربری‌ها و مبادی اصلی توزیع نیز با هدف جلوگیری از عرضه خارج از شبکه سعی می‌کنند تا به تأمین مایحتاج مردم خدشه وارد کنند.

منبع: تعزیرات حکومتی

برچسب ها: تعزیرات حکومتی ، تخلف گران فروشی ، کم فروشی ، عرضه مرغ ، حمایت از حقوق مصرف کننده
خبرهای مرتبط
محکومیت ۲ و نیم میلیارد ریالی گران فروشی مرغ در اردبیل
جریمه ۲ میلیارد تومانی گران‌فروشی آب در اردبیل
معرفی ۲۶۸ واحد مختلف به تعزیرات حکومتی اردبیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دوفوتی بر اثر تصادف رانندگی در جاده خلخال-سرچم
معرفی قابلیت‌های گردشگری اردبیل در کشور‌های خلیج فارس
آغاز برداشت چغندر قند در ۵۴۰۰ هکتار از اراضی شهرستان پارس‌آباد
ارائه تسهیلات ویژه برای توسعه اشتغال و تولید در شهرستان اردبیل
تشدید نظارت بر قیمت کالا‌های اساسی در اردبیل
آخرین اخبار
ارائه تسهیلات ویژه برای توسعه اشتغال و تولید در شهرستان اردبیل
تشدید نظارت بر قیمت کالا‌های اساسی در اردبیل
دوفوتی بر اثر تصادف رانندگی در جاده خلخال-سرچم
معرفی قابلیت‌های گردشگری اردبیل در کشور‌های خلیج فارس
آغاز برداشت چغندر قند در ۵۴۰۰ هکتار از اراضی شهرستان پارس‌آباد
بزرگترین شهرک گلخانه‌ای کشور در دشت مغان