باشگاه خبرنگاران جوان - علی رحیمی‌آذر گفت: در کنار تعزیرات حکومتی، بازرسی و نظارت سازمان صمت و جهاد کشاورزی نیز در بازار حضوری جدی دارند که هدف اصلی از برگزاری این گشت‌های مشترک، نظارت دقیق بر وضعیت عرضه و قیمت‌گذاری مرغ و نان در سطح بازار است.

او افزود: با توجه به اهمیت این ۲ کالا در سبد مصرفی خانوارها، مسئولان تلاش می‌کنند تا با حضور میدانی از هرگونه تخلف، گرانفروشی، کم فروشی و یا احتکار جلوگیری کرده و تمرکز ویژه‌ای را بر جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت مرغ و اطمینان از وفور این ماده پروتئینی در بازار داشته باشند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل به قیمت‌های متفاوت برخلاف نرخ مصوب در عرضه مرغ اشاره کرد و گفت: با تشکیل چندین پرونده به واحد‌های صنفی به خاطر اختلاف قیمت بین نرخ مصوب و تنظیم بازار با قیمت عرضه سعی می‌کنیم تا به سرعت به این تخلفات رسیدگی کنیم.

رحیمی‌آذر در ادامه افزود: در حوزه نان نیز به سراغ نانوایی‌ها رفته و کیفیت نان را به همراه وزن چانه و رعایت موارد بهداشتی و قیمت‌گذاری‌ها رصد می‌کنیم تا با متخلفان نیز در این حوزه برخورد جدی انجام شود.

او تصریح کرد: هدف اصلی از این نظارت‌ها حمایت از حقوق مردم و جلوگیری از سودجویی معدود افرادی است که با بازرسی از انبارها، باربری‌ها و مبادی اصلی توزیع نیز با هدف جلوگیری از عرضه خارج از شبکه سعی می‌کنند تا به تأمین مایحتاج مردم خدشه وارد کنند.

منبع: تعزیرات حکومتی