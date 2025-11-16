باشگاه خبرنگاران جوان - احمدرضا لاهیجان زاده روز یکشنبه در جلسه ستاد احیای تالاب‌های آذربایجان شرقی با بیان اینکه مسائل مرتبط با محیط زیست مسئله ملی و عمومی و خاص دولت ها. نیست، گفت: سال گذشته یکی از سه سال خشک ۷۰ سال گذشته بود و برداشت های غیرمجاز منابع آبی را با بحران مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه بررسی ها نشان می دهد در ۲۰ سال گذشته ۴۵۰ هزار حلقه چاه در مناطق مختلف کشور حفر شده است، اظهار کرد: در مرحله تنش آبی توسعه اراضی کشاورزی همچنان ادامه دارد و تنها در حوَضه دریاچه ارومیه یکهزار و ۱۷۰ هکتار توسعه کشاورزی داشتیم.

وی با اظهار تاسف از اینکه در برنامه هفتم توسعه هم افزایش سطح کشت از سطوح شیب دار آمده است، گفت: در برخی مناطق کشور با فرونشست ۱۵ سانتیمتری مواجه هستیم که تهدید زیست محیطی محسوب می شود.

اهیجان زاده با بیان اینکه پارسال ۵۰ درصد از اعتبار ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی اعتبار تالاب های کشور تخصیص یافت گفت:برای احیای تالاب قوری گل می توان ردیف بودجه گرفت که باید از طرف استان مطالبه شود.

وی بر ضرورت توجه به مسوولیت های اجتماعی و جذب اعتبار از این محل نیز تاکید کرد و گفت: جذب اعتبار از این محل در بودجه هم مجاز شده است.