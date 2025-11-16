باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - گروه‌های جامعه مدنی در آفریقای جنوبی پس از فرود پرواز‌های «مرموز» اخیر که صد‌ها فلسطینی را در فرودگاه بین‌المللی OR Tambo در نزدیکی ژوهانسبورگ منتقل می‌کرد، اسرائیل را به دست داشتن در مهاجرت اجباری فلسطینیان از غزه متهم می‌کنند.

گروه بشردوستانه «بنیاد هدیه بخشندگان» اعلام کرد که اولین پروازی که اواخر ماه گذشته فرود آمد، ۱۷۶ فلسطینی را حمل می‌کرد.

یک هواپیمای چارتر دوم که در نایروبی، پایتخت کنیا توقف داشت، ۱۵۳ پناهنده فلسطینی را به آنجا آورد، اما اداره مدیریت مرزی آفریقای جنوبی (BMA) از ورود آنها جلوگیری کرد.

اداره مدیریت مرزی آفریقای جنوبی اعلام کرد که فلسطینیان پس از عدم ذکر مدت اقامت مورد نظر خود در این کشور یا ارائه آدرس محل اقامت، در سوالات مهاجرتی رد شدند. آنها همچنین مهر‌های خروج معمول را در گذرنامه‌های خود نداشتند، که قرار بود هنگام خروج توسط اسرائیل اعطا شود.

فلسطینی‌ها نزدیک به ۱۲ ساعت روی باند فرودگاه منتظر ماندند که منجر به خشم گروه‌های جامعه مدنی در این کشور شد. با مداخله رئیس جمهور سیریل رامافوسا، مجوز ورود فلسطینی‌ها صادر شد.

او روز جمعه به خبرنگاران گفت: «من گفتم که نمی‌توانیم آنها را برگردانیم. حتی اگر مدارک و اسناد لازم را نداشته باشند. اینها افرادی از یک کشور جنگ‌زده هستند و از روی دلسوزی، از روی همدلی باید آنها را بپذیریم.»

رامافوسا همچنین ابراز نگرانی کرد: «به نظر می‌رسد که آنها (فلسطینی‌ها) از کشور بیرون رانده شده‌اند. جزئیات را بعداً دریافت خواهیم کرد.» او گفت که دولت در حال بررسی پرواز‌های چارتر «مرموز» است که فلسطینی‌ها را بدون مدارک لازم به این کشور آورده است.

حدود ۲۳ نفر از ۱۵۳ (فلسطینی) که روز پنجشنبه فرود آمدند، از آفریقای جنوبی به مقصد نهایی خود منتقل شدند و ۱۳۰ نفر به علاوه ۱۷۶ نفری که زودتر رسیده بودند، در این کشور ماندند.

آنها چگونه سوار هواپیما از اراضی اشغالی شدند؟

نایجل برانکن، کشیش و فعال عدالت اجتماعی اهل آفریقای جنوبی که روز پنجشنبه در زمان انتظار پروازشان برای ترخیص به فلسطینی‌ها کمک کرد، در مصاحبه تلفنی با آناتولی گفت که مسافران به او گفته بودند که فریب وب‌سایتی را خورده‌اند که نحوه خروج از غزه را تبلیغ می‌کرد.

در ماه ژوئن،به آنها گفته شد که برای تخلیه از کشور از قبل هزینه را پرداخت کنند. او گفت: «مردم به دلیل نسل‌کشی چنان درمانده بودند که نمی‌دانستند آیا این یک شرکت واقعی است یا نه.»

برانکن گفت پناهندگان فلسطینی که با آنها صحبت کرده، گفته‌اند که ۱۵۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار برای تخلیه آنها از غزه پرداخت کرده‌اند.

چندین گروه آفریقای جنوبی، شرکت المجد اروپا را به عنوان شرکتی که پشت این تخلیه‌ها بوده، متهم کرده‌اند، ادعایی که آناتولی نمی‌تواند به طور مستقل آن را تأیید کند.

برانکن گفت پناهندگان فلسطینی که با کمک این شرکت از غزه خارج می‌شدند، دقیقاً نمی‌دانستند به کجا می‌روند. وی افزود: «با وجود شایعاتی که مبنی بر انتقال آنها به اندونزی یا مالزی وجود داشت، آنها در نهایت به آفریقای جنوبی رسیدند.»

پناهندگان گفتند که شرکت مسافرتی با آنها تماس می‌گرفت تا برای پرواز‌های برنامه‌ریزی شده خود آماده باشند. آنها موظف بودند تا ساعت ۲:۰۰ بامداد به وقت محلی آماده باشند و به دفاتر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در شهر بروند و از آنجا سوار شوند. از آنها خواسته می‌شد که کیف‌های خود را آنجا بگذارند و کوله پشتی‌هایشان را حمل کنند.

وقتی به گذرگاه مرزی شالوم می‌رسند، سربازان از آنها می‌خواهند که وسایل خود را رها کنند حتی کوله پشتی‌ها در حالی که به سمت پایگاه هوایی رامون می‌روند.

برانکن گفت: «وقتی اولین هواپیما در ۲۸ اکتبر به آفریقای جنوبی رسید، مردم داروها، کودکان اسباب‌بازی‌های خود و تمام وسایلشان را گذاشتند و مهر خروج یا حتی اسناد الکترونیکی از اسرائیل دریافت نکردند.»

او گفت که برخلاف مسافرانی که روز پنجشنبه وارد آفریقای جنوبی شدند، همه مسافرانی که با اولین پرواز آمدند، بدون مشکل وارد کشور شدند.

سفارت فلسطین در پرتوریا پیام کوتاهی در X منتشر کرد و از مردم غزه خواست که در تعامل با هرگونه سازمان یا واسطه غیررسمی هوشیار باشند و به آنها توصیه کرد که فقط با نمایندگان رسمی و مشروع فلسطین تعامل داشته باشند.

پاکسازی قومی

اقبال جاسات، عضو اجرایی گروه مدافع رسانه‌ای Media Review Network مستقر در ژوهانسبورگ به آناتولی گفت: «ما متقاعد شده‌ایم که آوارگی فلسطینی‌ها که منجر به مشکلات آنها در فرودگاه OR Tambo شد، با تبانی مستقیم رژیم اسرائیل رخ داده است.» او گفت که هیچ فلسطینی در غزه محاصره شده وجود ندارد‌ که بتواند بدون اینکه به سمتش شلیک شود، به خط زرد خیالی نزدیک شود.

وی افزود: «آن‌ها مجبور بودند با اتوبوس از خط زرد عبور کنند؛ از ۵۳ درصد نظامی‌شده غزه که ارتش اسرائیل هنوز کنترل آن را در دست دارد و از طریق اسرائیل به فرودگاه رامون منتقل شوند؛ این به یک کمپین سیستماتیک پاکسازی قومی اشاره دارد.»

جاسات گفت که آنها همچنین می‌دانند که پایگاه نظامی ایلات، جایی که فرودگاه در نوک جنوبی سرزمین اشغالی فلسطین قرار دارد، به عنوان نقطه‌ای برای آواره کردن فلسطینی‌ها شناسایی شده است.

امتیاز سلیمان، بنیانگذار گروه بشردوستانه «هدیه بخشندگان»، گفت که اسرائیل با سوار کردن فلسطینی‌ها بر وسایل نقلیه و هواپیماها آنها را از کشورشان آواره می‌کند.

او اواخر شنبه به شبکه محلی eNCA گفت: «این بخشی از پاکسازی قومی است. اسرائیل از این سیاست استفاده کرده است. آنها مردم را با بمب‌های ۲۰۰۰ پوندی بمباران کردند، همه چیز را امتحان کردند و نتوانستند همه را بکشند.»

سلیمان گفت اسرائیل با بمباران ده‌ها بیمارستان و درمانگاه و استفاده از فسفر و سایر مواد شیمیایی، ۱۳۰۰۰ نفر از کارکنان مراقبت‌های بهداشتی و پزشکان را کشت.

او گفت: «آن‌ها گرسنگی (گرسنگی دادن به مردم) را امتحان کردند. آنها ۳۰۰ روزنامه‌نگار را کشتند، بیشتر از تمام جنگ‌ها، تا حقیقت را پنهان کنند - در نهایت، وقتی این روش جواب نمی‌دهد، بهترین کار این است که مردم را سوار ماشین و هواپیما کنند و آنها را به جای دیگری بفرستند.»

نعیم جناح، یک دانشگاهی اهل آفریقای جنوبی و عضو جامعه مدنی که به پناهندگان فلسطینی کمک می‌کند، اسرائیل را به خاطر سوار کردن فلسطینی‌ها در پرواز بدون دادن مدارک خروج یا اطلاع دادن به آنها در مورد مقصدشان سرزنش کرد.

او المجد اروپا، «گروه بشردوستانه» که ادعا می‌کند به فلسطینی‌ها کمک می‌کند، را متهم کرد که همدست با پروژه اسرائیل است.

جناح گفت افرادی که در هواپیما بودند دقیقاً نمی‌دانستند به کجا می‌روند و به عنوان مثال به فردی اشاره کرد که برای بمبئی در هند و دیگری برای کوالالامپور در مالزی هتل رزرو کرده بود.

منبع: آناتولی