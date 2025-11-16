بازیگر سریال‌های «دشستان» و «زیرخاکی» از احتمال ساخت فصل پنجم سریال «زیرخاکی» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عوامل سریال «دشتستان» شب گذشته در برنامه «امشب» حضور یافتند و درباره تجربه ساخت این سریال و طنز آن با محمدحسین مولایی مجری اصلی برنامه سخن گفتند.

ابتدا امیر بشیری کارگردان «دشتستان» درباره ساخت سریال در تلویزیون بیان کرد: قصه ها هستند که آدم ها را سمت خود می‌کشند و چرا این قصه های خوب در تلویزیون نباشد.

وی اضافه کرد: مسیری که قصه ایجاد می کند باعث جذب آدم ها می شود و چه بهتر که در تلویزیون باشد و عموم مردم بتوانند آن را ببینند. «دشتستان» هم چنین قصه ای برای ما دارد.

این کارگردان اظهار کرد: ما یک ایده یک خطی داشتیم درباره دانشجویانی در چند نقطه کشور که برای درس خواندن به تهران می آیند و بعد هم قصه های دهه ۶۰ به قصه اضافه شد.

وی درباره ریسک ساخت اثری با فضای کمدی عنوان کرد: مساله این بود که برای خود مشخص کردیم که ما برای خنداندن کاری انجام نمی دهیم. این اثر یک درامای اجتماعی است که لحظاتی شیرین هم دارد و موقعیت های شخصیت ها ممکن است به اتفاقی منجر شود که مخاطب به آن لحظه شیرین هم برسد.

بشیری در پاسخ به اجرای نمایش «میرمهنا» براساس شخصیت میرمهنا بندری از شخصیت های مبارز و احتمال به صحنه رفتن این تئاتر در زمستان پاسخ داد: صحبت های اولیه ای برای این اثر وجود دارد اما هنوز به زمان قطعی اجرا نرسیده ایم. این شخصیتی است که من دوستش دارم اما در حال پژوهش هستیم تا به مسیر درستی برسیم.

سپس علی عطایی حور درباره نقش دانشجو در این سریال اظهار کرد: من باید دانشجویی را بازی می کردم که نباید تهرانی صحبت می کرد و داستان های خودش را داشت.

در ادامه ناصر سجادی حسینی دیگر بازیگر «دشتستان» در سخنانی بیان کرد: کمی رسیدن به نقش برایم سخت بود و باید ابعاد آن را پیدا می کردم.

وی اضافه کرد: سختی دیگر کار این بود که چون فضای این مجموعه به طنز نزدیک بود و البته کاراکتر من جدی بود باید سعی می کردم که نقش لوس نشود و بازی ها لب مرز بود.

عطایی حور نیز در مقایسه این نقش با شخصیتی که در «زیرخاکی» ایفا کرده است گفت: اینجا نقش پررنگ تری دارم و هنوز اتفاقات مهمی برای این نقش رخ می دهد.

وی درباره احتمال ساخت «زیرخاکی» نیز بیان کرد: من خبری را مدتی پیش شنیدم که احتمال دارد «زیرخاکی ۵» هم ساخته شود البته من در فصل ۳ و ۴ نبودم و از فصل ۵ هم خبری ندارم فقط خبری شنیدم که فصل ۵ قرار است ساخته شود.

در این برنامه داوود نماینده گویندگی و خوانش بخش ثابتی از جمله خطبه های حضرت امیرالمومنین(ع) و همچنین متون کهن ادبیات فارسی را بر عهده دارد و همچنین محمدرضا طهماسبی از دیگر مجریان برنامه است. مسعود منقچی نیز بازیگر بخش نمایشی برنامه است.

محمدحسین بزرگی و محسن رسولی تهیه کنندگان مشترک و حسین طاهری سردبیر برنامه «امشب» هستند که شنبه، دوشنبه و چهارشنبه روی آنتن شبکه یک می رود.

برچسب ها: فیلم و سریال ، سریال تلویزیونی
خبرهای مرتبط
کارگردان سریال: تلاش کردیم «دشتستان» باورپذیر باشد
پخش فصل دوم سریال «مردان سایه» از شبکه تهران
سیامک صفری: رنگ‌آمیزی بازیگران «دشتستان» جذاب است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جشنواره تلویزیونی مستند روایت تازه‌ای از حمله به صداوسیما را ارائه می‌کند + فیلم
طرح فروش ویژه «پاییزه کتاب» آغاز شد
جزئیات برگزاری آیین نکوداشت چهلمین روز درگذشت زنده‌یاد محمد کاسبی
حوض تئاتر شهر تخریب نشده است
پخش فصل دوم سریال «مردان سایه» از شبکه تهران
«همسفر آتش و برف»؛ روایت عاشقانه‌ای از صبر، ایمان و ایستادگی
آخرین اخبار
«همسفر آتش و برف»؛ روایت عاشقانه‌ای از صبر، ایمان و ایستادگی
پخش فصل دوم سریال «مردان سایه» از شبکه تهران
حوض تئاتر شهر تخریب نشده است
جزئیات برگزاری آیین نکوداشت چهلمین روز درگذشت زنده‌یاد محمد کاسبی
طرح فروش ویژه «پاییزه کتاب» آغاز شد
جشنواره تلویزیونی مستند روایت تازه‌ای از حمله به صداوسیما را ارائه می‌کند + فیلم
پوستر چهل‌و‌سومین جشنواره جهانی فیلم فجر رونمایی شد
کتابخانه، کتاب و کتابدار، سه ضلع اصلی نهاد کتابخانه‌های عمومی است
مروری بر اقدامات ماندگار شهید آوینی در سال ۵۸ + فیلم
سال دوم فعالیت دولت سال نتیجه‌هاست/ دوران کاغذبازی تمام شده است
کارگردان سریال: تلاش کردیم «دشتستان» باورپذیر باشد
از تأسیس کمیته امداد لبنان تا شبکه المنار؛ گوشه‌ای از خدمات سیدعیسی طباطبایی
اعلام مجموعه مستند‌های بخش مسابقه نهمین جشنواره تلویزیونی مستند
آغاز پخش فصل سوم «رخ مادر» از امشب
«قصه‌های ناخوانده»؛ بازآفرینی قصه‌گویی ایرانی برای کودک امروز