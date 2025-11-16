باشگاه خبرنگاران جوان - عوامل سریال «دشتستان» شب گذشته در برنامه «امشب» حضور یافتند و درباره تجربه ساخت این سریال و طنز آن با محمدحسین مولایی مجری اصلی برنامه سخن گفتند.

ابتدا امیر بشیری کارگردان «دشتستان» درباره ساخت سریال در تلویزیون بیان کرد: قصه ها هستند که آدم ها را سمت خود می‌کشند و چرا این قصه های خوب در تلویزیون نباشد.

وی اضافه کرد: مسیری که قصه ایجاد می کند باعث جذب آدم ها می شود و چه بهتر که در تلویزیون باشد و عموم مردم بتوانند آن را ببینند. «دشتستان» هم چنین قصه ای برای ما دارد.

این کارگردان اظهار کرد: ما یک ایده یک خطی داشتیم درباره دانشجویانی در چند نقطه کشور که برای درس خواندن به تهران می آیند و بعد هم قصه های دهه ۶۰ به قصه اضافه شد.

وی درباره ریسک ساخت اثری با فضای کمدی عنوان کرد: مساله این بود که برای خود مشخص کردیم که ما برای خنداندن کاری انجام نمی دهیم. این اثر یک درامای اجتماعی است که لحظاتی شیرین هم دارد و موقعیت های شخصیت ها ممکن است به اتفاقی منجر شود که مخاطب به آن لحظه شیرین هم برسد.

بشیری در پاسخ به اجرای نمایش «میرمهنا» براساس شخصیت میرمهنا بندری از شخصیت های مبارز و احتمال به صحنه رفتن این تئاتر در زمستان پاسخ داد: صحبت های اولیه ای برای این اثر وجود دارد اما هنوز به زمان قطعی اجرا نرسیده ایم. این شخصیتی است که من دوستش دارم اما در حال پژوهش هستیم تا به مسیر درستی برسیم.

سپس علی عطایی حور درباره نقش دانشجو در این سریال اظهار کرد: من باید دانشجویی را بازی می کردم که نباید تهرانی صحبت می کرد و داستان های خودش را داشت.

در ادامه ناصر سجادی حسینی دیگر بازیگر «دشتستان» در سخنانی بیان کرد: کمی رسیدن به نقش برایم سخت بود و باید ابعاد آن را پیدا می کردم.

وی اضافه کرد: سختی دیگر کار این بود که چون فضای این مجموعه به طنز نزدیک بود و البته کاراکتر من جدی بود باید سعی می کردم که نقش لوس نشود و بازی ها لب مرز بود.

عطایی حور نیز در مقایسه این نقش با شخصیتی که در «زیرخاکی» ایفا کرده است گفت: اینجا نقش پررنگ تری دارم و هنوز اتفاقات مهمی برای این نقش رخ می دهد.

وی درباره احتمال ساخت «زیرخاکی» نیز بیان کرد: من خبری را مدتی پیش شنیدم که احتمال دارد «زیرخاکی ۵» هم ساخته شود البته من در فصل ۳ و ۴ نبودم و از فصل ۵ هم خبری ندارم فقط خبری شنیدم که فصل ۵ قرار است ساخته شود.

در این برنامه داوود نماینده گویندگی و خوانش بخش ثابتی از جمله خطبه های حضرت امیرالمومنین(ع) و همچنین متون کهن ادبیات فارسی را بر عهده دارد و همچنین محمدرضا طهماسبی از دیگر مجریان برنامه است. مسعود منقچی نیز بازیگر بخش نمایشی برنامه است.

محمدحسین بزرگی و محسن رسولی تهیه کنندگان مشترک و حسین طاهری سردبیر برنامه «امشب» هستند که شنبه، دوشنبه و چهارشنبه روی آنتن شبکه یک می رود.