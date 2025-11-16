رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) از انتشار رتبه‌بندی کیو اس آسیایی ۲۰۲۶ خبر داد و گفت: تعداد ۴۸ دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در رتبه‌بندی آسیایی کیو اس ۲۰۲۶ حضور دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی علویان‌مهر اظهار کرد: نظام رتبه‌بندی کیو اس، دانشگاه‌های آسیایی را از سال ۲۰۰۹ ارزیابی و از آن سال، رتبه‌بندی این دانشگاه‌ها را هر ساله اعلام می‌کند.

او افزود: در رتبه‌بندی کیو اس آسیایی ۲۰۲۶ تعداد ۱۵۲۹ دانشگاه آسیایی حضور دارند و دانشگاه The University of Hong Kong با کسب رتبه اول، به عنوان بهترین دانشگاه آسیایی در این رتبه‌بندی است.

علویان‌مهر ادامه داد: تعداد ۴۸ دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در رتبه‌بندی آسیایی کیو اس ۲۰۲۶ حضور دارند که دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر به ترتیب با کسب رتبه ۹۳، ۱۲۴ و ۱۶۹ دانشگاه‌های اول تا سوم ایران هستند.

منبع:مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام 

برچسب ها: پایگاه استنادی علوم جهان ، رتبه‌بندی
