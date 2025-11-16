کلنگ تغییر حریم تئاترشهر دی‌ماه سال ۱۴۰۲ زده شد اما پس از گذشت ۲۰ ماه هنوز تکمیل نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - ساخت حریم تئاتر شهر که دی ماه سال ۱۴۰۲ توسط وزیر ارشاد وقت کنگ آن زده شد هنرمندان امیدوار بودند نهایتا تا بهمن ۱۴۰۳ این پروژه عمرانی به پایان برسد، اما مدتی پس از شروع پروژه عمرانی در این محدوده به یکباره عملیات عمرانی متوقف شد و با پیگیری رسانه‌ها مشخص شد مشکل مالی علت اصلی توقف عملیات عمرانی این پروژه است.

پس از ورود شهرداری تهران به این پروژه و حمایت مالی، سرعت اجرای ساخت حریم تئاتر شهر مجدد آغاز شد و به گفته مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ تهران قرار است تا جشنواره فیلم فجر حریم تئاتر شهر تکمیل شود.

طرح نهایی حریم تئاتر شهر مشخص شده است و اهالی هنر امیدوارند بالاخره حریم تئاتر شهر ساخته شود و مورد استفاده مردم و هنرمندان قرار گیرد.

حریم تئاتر شهر قرار است مطابق تصویر زیر تکمیل شود.

طرح نهایی حریم تئاتر شهر مشخص شد+ عکس

 

