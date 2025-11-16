آیین افتتاح مجموعه آزمایشگاه‌های ملی علوم ورزشی پژوهشگاه تربیت‌بدنی با حضور مسئولان امروز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - آیین افتتاح مجموعه آزمایشگاه‌های ملی علوم ورزشی پژوهشگاه تربیت‌بدنی امروز (روز یکشنبه) با حضور  حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، سعید حبیبا معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان، علی باقر طاهری نیا دبیر ستاد علم و فناوری، ابراهیم شکرانی دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی، مصطفی زارعی مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان و رئیس کمیته صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه ها، معاونان ستادی کشور، زهرا نعمتی سرمربی پارا تیر و کمان، فریبا محمدی رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، کارکنان این پژوهشگاه  و اصحاب رسانه در ساختمان پژوهشگاه تربیت بدنی برگزار شد.

این اقدام در راستای سیاست‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با هدف ارتقای زیرساخت‌های پژوهشی کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» انجام شده است.

در آیین افتتاحیه، بیش از ۵۰۰ مترمربع از فضای فیزیکی مجموعه بازسازی و با تجهیزات نوین و استاندارد‌های روز دنیا تجهیز شده است تا امکان انجام طرح‌های تحقیقاتی، آزمون‌های تخصصی و پروژه‌های مشترک میان دانشگاه‌ها، فدراسیون‌های ورزشی و بخش صنعت فراهم شود.

این مجموعه به عنوان یکی از آزمایشگاه‌های تخصصی مرجع در حوزه پژوهش‌های کاربردی ورزش، با ایجاد محیطی فناورانه و میان‌رشته‌ای، بستر تعامل مؤثر میان دانشگاه‌ها، مراکز علمی، فدراسیون‌های ورزشی و بخش صنعت را مهیا کرده و نقش مهمی در توسعه پژوهش‌های کاربردی، تقویت همکاری‌های علمی و پیوند علم و عمل در ورزش کشور ایفا خواهد کرد.

پژوهشگاه تربیت بدنی ، ورزش دانشگاهی
