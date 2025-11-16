به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، حمید طاهری جبلی در آیین معارفه خود به عنوان مدیرکل کمیته امداد استان تهران که با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی، خیرین و همکاران این نهاد برگزار شد، با تقدیر از زحمات سیدابوالفضل پرپنچی، که شش سال با این عنوان برای خدمت به مردم تلاش کرد، رسماً مدیریت خود را آغاز کرد.

وی در بخشی از سخنان خود به رویکرد‌های آتی کمیته امداد استان تهران اشاره کرد و گفت: رویکرد ما در استان تهران، تحولی و مبتنی بر کار جهادی و شبانه‌روزی خواهد بود. تکریم ارباب رجوع و همکاران نیز از اولویت‌های اصلی ماست.

مدیرکل جدید کمیته امداد استان تهران با بیان اینکه اهداف بزرگی پیش روی این نهاد قرار دارد، افزود: با کار جهادی و تحولی، نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را به قوت تبدیل خواهیم کرد.

جبلی به برنامه‌های آتی اشاره کرد و گفت: تحول در نظام شناسایی محرومان و نیازمندان با کمک محلات، مساجد و مراکز نیکوکاری، ساماندهی اشتغال‌زایی، توانمندسازی مددجویان و حل معضل مسکن از جمله برنامه‌هایی است که با جدیت پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به شرایط خاص استان تهران خاطرنشان کرد: توانمندسازی در استان تهران هزینه‌های بالاتری دارد و برای موفقیت در این مسیر، نیازمند همراهی و حمایت خیرین و مسئولان هستیم.

جبلی در پایان با قدردانی از محبت‌های همکاران در روز‌های اخیر، گفت: همه ما ریشه در امداد و امدادگری داریم و به هوای کمیته امداد افتخار می‌کنیم. خود را مدیون امام و رهبری می‌دانیم که این فرصت را به ما دادند تا در خدمت محرومان باشیم.