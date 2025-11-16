مدیرکل کمیته امداد استان تهران گفت: رویکرد ما در استان تهران، تحولی و مبتنی بر کار جهادی و شبانه‌روزی خواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، حمید طاهری جبلی در آیین معارفه خود به عنوان مدیرکل کمیته امداد استان تهران که با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی، خیرین و همکاران این نهاد برگزار شد، با تقدیر از زحمات سیدابوالفضل پرپنچی، که شش سال با این عنوان برای خدمت به مردم تلاش کرد، رسماً مدیریت خود را آغاز کرد.

وی در بخشی از سخنان خود به رویکرد‌های آتی کمیته امداد استان تهران اشاره کرد و گفت: رویکرد ما در استان تهران، تحولی و مبتنی بر کار جهادی و شبانه‌روزی خواهد بود. تکریم ارباب رجوع و همکاران نیز از اولویت‌های اصلی ماست.

مدیرکل جدید کمیته امداد استان تهران با بیان اینکه اهداف بزرگی پیش روی این نهاد قرار دارد، افزود: با کار جهادی و تحولی، نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را به قوت تبدیل خواهیم کرد.

جبلی به برنامه‌های آتی اشاره کرد و گفت: تحول در نظام شناسایی محرومان و نیازمندان با کمک محلات، مساجد و مراکز نیکوکاری، ساماندهی اشتغال‌زایی، توانمندسازی مددجویان و حل معضل مسکن از جمله برنامه‌هایی است که با جدیت پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به شرایط خاص استان تهران خاطرنشان کرد: توانمندسازی در استان تهران هزینه‌های بالاتری دارد و برای موفقیت در این مسیر، نیازمند همراهی و حمایت خیرین و مسئولان هستیم.

جبلی در پایان با قدردانی از محبت‌های همکاران در روز‌های اخیر، گفت: همه ما ریشه در امداد و امدادگری داریم و به هوای کمیته امداد افتخار می‌کنیم. خود را مدیون امام و رهبری می‌دانیم که این فرصت را به ما دادند تا در خدمت محرومان باشیم.

برچسب ها: کمیته امداد ، مددجویان
خبرهای مرتبط
طرح «یاس» با هدف توانمندسازی دختران تحت حمایت کمیته امداد برگزار شد
معاون کمیته امداد استان تهران:
روش‌های مشارکت در تأمین مسکن نیازمندان اعلام شد
در ۶ ماهه نخست سال صورت گرفت؛
پرداخت ۶۴۸ کمک هزینه ازدواج به زوج‌های جوان تحت حمایت کمیته امداد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واکنش سردار رادان به مصاحبه با یکی از اراذل و اوباش‌های بنام در اینستاگرام
مقتول مزاحم زن عمویم شده بود
شلیک پلیس به فرار فرد هنجارشکن پایان داد
پیشرفت ۵۷ درصدی پروژه زیرگذر میدان سپاه
فراخوان «جایزه ملی جوان سال ۱۴۰۴» اعلام شد
امحای ۲۰ تن انواع مواد مخدر توسط پلیس تهران
افزایش ترافیک صبحگاهی در بزرگراه‌های پایتخت
اعمال قانون ۹۵۰۰ موتورسیکلت به دلیل حمل بار نامتعارف
دستور پیگیری جنایات آمریکا در تجاوز ۱۲ روزه به ایران
گواهینامه رانندگی امتیاز ویژه نیست؛ آزمون سلامت شماست!
آخرین اخبار
شعله‌های گسترده در کارگاه رنگرزی؛ اعزام سه ایستگاه آتش‌نشانی
برپایی ۱۵۵ ایستگاه صلواتی و سمنوپزان در سطح شهر تهران در ایام فاطمیه (س)
سارق نمایشگاه بین المللی حین سرقت دستگیر شد
افزایش سرعت بازسازی ناوگان/ ۴۸ اتوبوس از ابتدای سال بازسازی شد
مطالبات غیرجاری شبکه بانکی تا پایان خرداد ماه امسال، هزار و ۲۶۸ همت بوده است
دستگیری باندی مرکب از تعدادی کارچاق‌کن و یک نفر از کارکنان قوه قضاییه
۸۰ درصد پرونده‌های سقط جنین مربوط به شکایت مرد از همسر است
گام جدید مدیریت شهری برای افزایش کیفیت محلات منطقه ۱۰
بیش از ۹۰ درصد واگن‌های خط ۵ به مرحله تعمیرات اساسی رسیده‌اند
شلیک پلیس به فرار فرد هنجارشکن پایان داد
دستور پیگیری جنایات آمریکا در تجاوز ۱۲ روزه به ایران
واکنش سردار رادان به مصاحبه با یکی از اراذل و اوباش‌های بنام در اینستاگرام
سفر معنوی دانشگاهیان آغاز شد؛ ۸ هزار نفر به سرزمین وحی مشرف می‌شوند
استانداری در مورد حریم باید به دولت پاسخ دهد
بیش از هزار و ۳۰۰ شهید در بین جانبازان شیمیایی/ لزوم پیگیری حقوقی مطالبات جامعه ایثارگری
امحای ۲۰ تن انواع مواد مخدر توسط پلیس تهران
ورود اشخاص فاقد صلاحیت به حوزه وکالت، ضربه به اعتماد عمومی است
هدایت آب‌های سرگردان زیر زمین برای آبیاری فضای سبز
فراخوان «جایزه ملی جوان سال ۱۴۰۴» اعلام شد
میزان خسارت خودرو‌های سواری در جنگ ۱۲ روزه اعلام شد
اعمال قانون ۹۵۰۰ موتورسیکلت به دلیل حمل بار نامتعارف
گواهینامه رانندگی امتیاز ویژه نیست؛ آزمون سلامت شماست!
مقتول مزاحم زن عمویم شده بود
پیشرفت ۵۷ درصدی پروژه زیرگذر میدان سپاه
افزایش ترافیک صبحگاهی در بزرگراه‌های پایتخت
وضعیت نارنجی هوای تهران ابری
تصادف زنجیره‌ای چهار سرویس پرسنلی در بزرگراه همدانی
شرایط انتقال ۳۸۰ نفر از محکومین افغانستانی به کشورشان مهیا شده است
نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی با تکیه بر تولید داخلی سرعت می‌گیرد
اختصاص کمک ۵ همتی شورای شهر برای انتقال آب طالقان و لار به تهران