باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت که طی روزهای گذشته به دعوت وزیر حج و عمره عربستان و در چارچوب امضای توافقنامه حج تمتع ۱۴۰۵ در این کشور به سر میبرد، در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مشاعر مقدسه، وضعیت خدماترسانی در عرفات، مزدلفه و منا را بررسی کرد.
رشیدیان در جمع تعدادی از مسئولان اجرایی حج کشورمان با اشاره به اینکه بخش مهمی از عملیات حج تمتع در مشاعر مقدسه انجام میشود، گفت: «تمامی دستگاهها و عوامل اجرایی باید فرصت باقیمانده تا آغاز موسم حج را مغتنم شمارند و با بررسی عملکرد سال گذشته، نواقص را بهطور جدی اصلاح کنند.»
وی با تأکید بر ضرورت توجه به زیرساختها و ارتقای خدمات اجرایی زائران در مشاعر افزود: «با همکاری و حمایت مسئولان حج عربستان، انتظار میرود شرایط خدماتی در عرفات، مزدلفه و منا نسبت به سال گذشته بهبود یابد.»
رئیس سازمان حج و زیارت همچنین استفاده از فناوریهای نوین را بخش مهمی از برنامههای ارتقای کیفیت خدمات دانست و تصریح کرد: «ارزیابی مستمر، تحلیل دادهها و استفاده از ابزارهای هوشمند میتواند ما را در رفع مشکلات، افزایش دقت اجرایی و ارتقای رضایتمندی زائران یاری کند.»
وی با اشاره به اینکه مهمترین بخش از عملیات و مناسک حج تمتع مربوط به ایام تشریق و حضور زائران در مشاعر مقدس است، به دست اندرکاران اجرایی حج تاکید کرد: در فرصت باقیمانده تا حج، راهکارهای اجرایی رفع آسیبها و چالشهای شناسایی شده حج گذشته در مشاعر مقدس را استخراج نموده و از هم اکنون هماهنگی لازم را با طرف سعودی در این زمینه داشته باشند.
منبع: سازمان حج و زیارت