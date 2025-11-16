روسیه با پیشروی در منطقه زاپوریژیا در تلاش برای تثبیت کنترل خود بر جنوب و شرق اوکراین است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روسیه اعلام کرد که نیروهایش در منطقه زاپوریژیا در جنوب شرقی اوکراین به سرعت پیشروی کرده‌اند و دو شهرک را به‌عنوان بخشی از حمله بزرگ خود با هدف کنترل کامل این منطقه به دست گرفته‌اند.

نیرو‌های روسیه از اوایل تابستان در منطقه دنیپروپتروفسک و منطقه زاپوریژیا پیشروی کرده‌اند.

زاپوریژیا در جنوب شرقی اوکراین قرار دارد و بزرگ‌ترین نیروگاه هسته‌ای اروپا به همین نام، در این منطقه قرار گرفته است. از نظر جغرافیایی، زاپوریژیا مثل یک پل زمینی روسیه را به کریمه وصل می‌کند.

منطقه دنیپروپتروفسک نیز در مرکز و شرق اوکراین واقع شده و در شمال زاپوریژیا قرار دارد. این منطقه قلب صنعتی اوکراین محسوب می‌شود و مسیر مهمی برای جابه‌جایی نیرو و تجهیزات است.

روسیه در حالی به پیشروی خود ادامه می‌دهد که سربازان و فرماندهان اوکراینی می‌گویند با وجود هزاران پهپاد که بر فراز میدان نبرد پرواز می‌کنند و پیشروی هر دو طرف را پرهزینه می‌کنند، نیروی کافی برای حفظ بسیاری از مواضع دفاعی ندارند.

مسکو حدود ۱۹٪ از اوکراین یا ۱۱۵ هزار کیلومتر مربع را کنترل می‌کند. این کشور قصد دارد کنترل تمام دونباس، شامل دونتسک و لوهانسک، و همچنین کل خرسون و زاپوریژیا را به دست گیرد.

منبع: رویترز