باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های روز دوم تکواندوی بازی‌های همبستگی اسلامی در ریاض عربستان، امیررضا صادقیان نماینده وزن ۸۲+ کیلوگرم ایران در دیدار نهایی برابر هیثم رزحوثی از مراکش به میدان رفت و در پایان با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد و به مدال نقره رسید.

صادقیان پیش از این در دور نخست برابر ویگیتان کلیش از ترکیه در دو راند به برتری رسید. وی سپس نماینده بورکینافاسو را ۲ بر یک از پیش رو برداشت و در نیمه نهایی نیز در یک مبارزه سخت برابر صالح الشراباتی دارنده مدال نقره المپیک توکیو از اردن ۲ بر یک به برتری رسید و راهی فینال شد.

پیش از این علی اصغر علی مرادیان به مدال طلا رسید و روژان گودرزی نیز صاحب مدال برنز شد.

تکواندوی ایران در روز نخست این مسابقات نیز به یک طلا و ۲ برنز دست یافت.