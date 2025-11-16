باشگاه خبرنگاران جوان _ کرمی گفت: به محض وقوع حادثه، مدیرکل مدیریت بحران استانداری و مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان برای بررسی وضعیت خانههای سیلزده شهرک هزارانی و شتاب در حل مشکل مردم این منطقه به آبدانان اعزام شدند.
وی افزود: مدیران عضو ستاد بحران استان باید علتهای طغیان رودخانه و وورد سیلاب به خانههای شهرک هزارانی را مشخص و نسبت به حل ریشهای آن اقدام کنند.
فرماندار آبدانان نیز در تشریح شرایط سیلزدگان شهرک هزارانی گفت: باران شدید در یک بازه ۴۵ دقیقهای عصر یکشنبه منجر به جاری شدن سیلاب و آبگرفتگی کامل ۴۰ واحد مسکونی با حدود ۲۰۰ نفر جمعیت در شهرک هزارانی شد.
بهزاد نورمحمدی ادامه داد: بلافاصله گروههای ارزیاب با مدیریت ستاد بحران شهرستان در محل مستقر شدند و نیروهای هلال احمر کار تخلیه آب از خانهها را آغاز کردند.
وی افزود: اسکان موقت این خانوادهها برای امشب برنامهریزی شده و فرآیند پاکسازی معابر و کوچهها با استفاده از ماشینآلات ادارههای راهداری و حمل و نقل جادهای، راه و شهرسازی و شهرداری آبدانان آغاز شده است.
نورمحمدی ادامه داد: زیرساختهای آب، برق و گاز در منطقه بدون مشکل برقرار و در مدار خدمترسانی است و مردم هزارانی و دیگر روستاهای منطقه ضمن حفظ آرامش، با نیروهای ستاد مدیریت بحران در محل همکاری داشته باشند.
مدیرکل هواشناسی ایلام هم در مورد تازهترین دادههای بارشی در ایستگاههای هواشناسی استان توضیح داد: از بامداد دیروز شنبه تا غروب امروز ایستگاه هواشناسی ارکواز ۴۱.۲ و ایلام با ۳۸.۴ میلیمتر بیشترین و مهران با ۱۵ و دهلران با ۱۹.۹ میلیمتر کمترین بارش را ثبت کردهاند.
سیروس نادری در مورد میزان بارندگی شهرک هزارانی آبدانان هم افزود: در مجموع ۷۳ میلیمتر باران در این منطقه ثبت شده که بیشترین بارش این شهرک امروز با ۵۲ میلیمتر در یک بازه زمانی کوتاه مدت بوده است.
نخستین بارش پاییزه در سال آبی جدید (۱۴۰۴-۱۴۰۵) از بامداد شنبه در استان آغاز شده و بر پایه پیشبینیهای کارشناسان هواشناسی، بارندگی تا پایان وقت امشب ادامه دارد و با خروج سامانه بارشزا از بامداد دوشنبه تا پایان هفته آسمان ایلام پایدار خواهد بود.
شهرک هزارانی با جمعیت سه هزار نفر در فاصله پنج کیلومتری شرق آبدانان (مرکز شهرستان) قرار دارد.
بر پایه اعلام مدیر اداره هواشناسی آبدانان، از اوایل وقت یکشنبه تا ساعت ۱۸.۳۰ دقیقه عصر امروز شهرک هزارانی با ثبت ۷۳ میلیمتر پرباران نقطه استان ایلام و کشور بود.
شمسالدین خدادادی گفت که در این مدت در آبدانان ۲۷، سرابباغ ۲۳.۵ و مورموری ۱۶.۵ میلیمتر بارندگی گزارش شده است.
بارندگی از بامداد شنبه در استان آغار شده و همچنان جسته و گریخته ادامه دارد، بر پایه دادههای آماری ایلام تا پیش از ظهر امروز با ثبت بیش از ۳۸ میلیمتر پرباران شهر ایران در ۲۴ ساعت گذشته بود.
سال آبی و زراعی از ابتدای مهر هرسال آغاز میشود و تا پایان شهریور سال بعد ادامه دارد.
منبع ایرنا