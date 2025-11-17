رییس سازمان حفظ نباتات کشور عرضه قرص برنج را ممنوع و از سموم پر خطر دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - مریم جلیلی مقدم رییس سازمان حفظ نباتات کشور در حاشیه نشست تخصصی گیاه پزشکی مازندران که با حضور عالیه زمانی کیاسری نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی و اسداله تیموری یانسری سرپرست جهاد کشاورزی مازندران در ساری برگزار شد، گفت:عرضه قرص برنج ممنوع است و فرمولاسیون (دستورالعمل ساخت یک ماده) غیر مجاز دارد.

او با اظهار این که جایگزین قرص برنج وجود دارد که به صورت اثر گذار علیه افت انباری به خصوص افت انباری برنج است، افزود: مردم باید خودشان نسبت به مصرف سموم در خطر هوشیار باشند.

استاندارد سازی ۳۰ سم پرمصرف کشور

رییس سازمان حفظ نباتات کشور از تفاهم نامه وزارت جهادکشاورزی برای استانداردسازی ۳۰ نوع سم با موسسه استاندارد کشور خبر داد و گفت: این تفاهم‌نامه در قالب کارگروه مشترک با هدف ارتقا کیفیت سموم کشاورزی شکل گرفته است.

جلیلی مقدم افزود: در حال حاضر ۱۲ درصد سموم کشاورزی پرخطر و ۷۸ درصد کم خطر هستند.

رییس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه از ورود آفت کش‌های پرخطر جلوگیری می‌کنیم، گفت: مبارزه با آفات را به سمت کنترل بیولوژیک سوق می‌دهیم.

منبع: صدا و سیمای مازندران