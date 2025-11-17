باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - نشست خبری پنجمین جشنواره برنامههای رادیویی پژواک با حضور حمیدرضا افتخاری، دبیر جشنواره در سالن معاونت صدا برگزار شد.
دبیر جشنواره رادیویی پژواک در ابتدا به تشریح سازوکار و سیاستهای جشنواره رادیویی پژواک پرداخت و گفت: در پنج سال گذشته جشنواره رادیویی پژواک با رویکرد توجه به احیای برنامههای مستند به عنوان گونه جذاب رادیویی راهاندازی شد. این جشنواره در سه سال اولیه راهاندازی خود به هدف اولیه خود یعنی احیای گونه مستند رسید. از طرفی، از سال گذشته جشنواره مستند رادیویی به جشنواره برنامههای رادیویی تبدیل شد. میتوان گفت برگزاری جشنوارههای رادیویی زمینه ورود خلاقیت بیشتر به حوزه برنامهسازی را فراهم کرده و با ایجاد فضای رقابتی میان برنامهسازان، به ارتقای کیفیت تولیدات رادیویی منجر میشود.
افتخاری با بیان اینکه از آنجایی که یکی از خصوصیات رادیو نسبت به سایر رسانهها به لحظه بودن و به روز بودن آن است، قاعدتاً برگزاری جشنواره رادیویی پژواک باید از این خصوصیات بهره ببرد، گفت: اوایل خرداد بود که جشنواره امسال شروع بهکار کرد و فراخوان آن اعلام شد. ما در حال چکشکاری فراخوان در اواسط تیر ماه بودیم، که جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آغاز شد. از آنجایی که ما رادیو هستیم و رادیو به روز و به لحظه حرکت میکند، رادیو در همان لحظه تصمیم گرفت تغییر مسیر دهد و موضوع را روی دفاع مقدس ۱۲ روزه بگذارد.
وی ادامه داد: در مرداد ماه امسال فراخوان اصلاحیه و موضوعات جدید مطرح شد. از هفته آینده دریافت آثار را آغاز خواهیم کرد. جشنواره امسال ما متاثر از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و حماسه مردم است. بنابراین، شعار این جشنواره صدای واقعیت، پژواک حقیقت است، که با درون مایه اتحاد و همدلی به بازتاب واقعیتهای دفاع مقدس ۱۲ روزه میپردازد. از اهداف فرعی این جشنواره میتوان به بازنمایی رشادتهای نیروهای نظامی و مردمی در دفاع از کشور، گرامیداشت شهدای هجوم ناجوانمردانه رژیم صهیونی، افشای بد عهدیها و سیاستهای استکباری و زورگویانه غرب و نمایش اتحاد ملی و یک دلی مردم در ایام دفاع مقدس اشاره کرد. بخشهای این جشنواره هم در سه بخش مسابقه، ویژه و مستمر برگزار میشود.
دبیر جشنواره رادیویی پژواک درباره اهدای جوایز اعلام کرد که برای ساختار مستند جایزه ایران نوآور، برای مینی فیچر جایزه ایران مقتدر، برای ترکیبی جایزه ایران همدل، برای گفتوگو محور جایزه ایران بصیر، برای مسابقه جایزه ایران فرهنگی، برای آگهی خدمات عمومی جایزه ایران سلامت، برای ترکیبی جایزه ایران مقاوم، برای مستند جایزه ایران رشید و مستند جایزه ایران غیور در نظر گرفته شده است.