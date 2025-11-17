معاون خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به اختلافات با آبفا درباره نرخ فروش پساب برای آبیاری فضای سبز گفت: این اختلافات باید کنار گذاشته شود تا مدیریت منابع آب تهران به شکل عادلانه و کارآمد پیش برود.

باشگاه خبرنگاران جوان- داود گودرزی در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت اختلافات و تفاهم با آبفا برای انتقال پساب از تصفیه‌خانه‌ها برای آبیاری فضای سبز اظهار کرد: ما در ایجاد تصفیه خانه‌ها و مخازن با آبفا همکاری کردیم تا بتوانیم از پساب برای آبیاری فضای سبز استفاده کنیم؛ باید به نفع مردم اختلافات را کنار بگذاریم و مسائل را درست و ریشه‌ای حل کنیم. آبفا می‌گوید پساب را با همان نرخی که به صنعت می‌فروشد به شهرداری هم خواهد فروخت؛ یعنی هر متر مکعب ۲۴ هزار تومان. آنها نباید پساب را با همان پولی که به صنعت می‌فروشند با شهرداری هم حساب کنند چرا که از این پساب استفاده شخصی ندارد و برای بهبود وضعیت شهر اقدام می‌کنیم.

وی ادامه داد: ما برای آب شرب شهر تهران بیش از آنچه که دوستان تصور می‌کردند بودجه گذاشتیم و کمک کردیم. برای انتقال آب طالقان به تهران چهار همت بودجه تخصیص دادیم؛ ما می‌خواهیم مشکلات را حل کنیم. ما زیر زمین مخزن ساختیم و آب‌های سرگردان را هدایت می‌کنیم تا بوستان‌ها را آبیاری کنیم. 

معاون خدمات شهری شهرداری تهران اضافه کرد: خودمان پیشنهاد دادیم که کارگروهی شامل آبفا، آب منطقه‌ای و شهرداری تهران ایجاد شود تا بررسی شود چگونه می‌توانیم مدیریت بهتر آب و پساب را در شهر داشته باشیم. یکی از مسائل این است که شهرداری در ایجاد تصفیه‌خانه‌های محلی کمک کند تا برای انتقال پساب، دیگر به سراغ لوله کشی از خارج شهر نرویم. شهرداری تهران از ظرفیت‌هایش در خصوص بهبود وضعیت آبی شهر استفاده می‌کند چرا که وضعیت آب مساله مهمی است و باید اختلافات را کنار بگذاریم و عادلانه تصمیم بگیریم. 

وی با بیان این‌که تفاهمنامه ۸ بندی بین شهرداری، آبفا و آب منطقه‌ای همه مسائل را حل می‌کند، گفت: نیازی به نامه‌نگاری‌ها و مصاحبه‌ها نیست. قرار شده ۵۳ حلقه به آبفا واگذار کنیم و آمادگی این کار را داریم، اما باید به جای آن، پساب بگیریم یا از آب‌های سرگردان استفاده کنیم تا فضای سبز را آبیاری کنیم. باید از مجموعه ظرفیت‌هایمان استفاده کنیم تا آب شرب مردم و آبیاری فضای سبز را مدیریت کنیم. 

گودرزی ادامه داد: ما همچنین پیشنهاد دادیم به عنوان مسئولیت اجتماعی‌مان در نصب کاهنده‌ها کمک کنیم؛ در هزینه‌ها و فرهنگ سازی از ظرفیتمان استفاده می‌کنیم تا از تنش آبی عبور کنیم. 

وی با اشاره به میانگین فضای سبز تهران و میزان آبیاری آن عنوان کرد: در تهران ۱۶ هزار هکتار فضای سبز و ۵۰ هزار هکتار جنگل کاری حاشیه تهران داریم و این ظرفیت به مجموعا ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب نیاز دارد. برای این کار استفاده از پساب را از ۷ میلیون متر مکعب از ابتدای دوره به ۲۳ میلیون متر مکعب رساندیم و برنامه ریزی کردیم تا ماه آینده به ۵۷ میلیون متر مکعب در سال برسیم. در برنامه داریم از این عدد هم عبور کنیم تا در نهایت برای آبیاری فضای سبز دیگر از چاه‌ها استفاده نکنیم.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران در پاسخ به سوالی درباره احیای قنات‌ها از سوی شهرداری تصریح کرد: این کار در برنامه‌مان نیست چرا که می‌خواهیم از پساب استفاده کنیم. البته از قناتی که برای آب شرب استفاده نمی‌شود و هدر می‌رود استفاده می‌کنیم.

برچسب ها: خدمات شهری ، پساب
