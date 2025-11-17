امکان حذف متقاضیان از طرح های مسکن ملی در هرمزگان وجود ندارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان -معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: هیچ متقاضی از طرح‌های مسکن ملی حذف نمی‌شود بلکه در صورت پرداخت نکردن سهم و یا تکمیل نشدن آورده اش به طرح‌هایی با پیشرفت‌های فیزیکی پایین‌تر منتقل می‌شود.

سعید حاجبی افزود: اکنون قیمت تمام شده مسکن‌های ملی در شهرک پیامبر اعظم بندرعباس هر مترمربع ۲۰ میلیون تومان است که متناسب با قیمت امروز است.

وی گفت: قیمت ساخت مسکن‌های ملی هر ساله مشخص می‌شود.

حاجبی گفت: علت کندی طرح‌های مسکن ملی در هرمزگان عدم تکمیل آورده متقاضیان و تخصیص نیافتن اعتبارات بانکی است.

اکنون بیش از ۴۰ هزار واحد مسکن ملی در هرمزگان در حال ساخت است.