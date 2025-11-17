رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس از کشف ۲۷ تن برنج احتکار شده به ارزش ۸۱ میلیارد ریال در بازرسی از یک انبار در شیراز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سرهنگ محمدرضا رضایی رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف ۲۷ تن برنج احتکار شده به ارزش ۸۱ میلیارد ریال در بازرسی از یک انبار در شیراز خبر داد.

او گفت: در پی رصد‌های اطلاعاتی و گزارش‌های مردمی مبنی بر احتکار و نگهداری غیرمجاز برنج در انباری در یکی از محله‌های شهرستان شیراز، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

رضایی با بیان اینکه ماموران با هماهنگی قضایی موفق شدند انبار مورد نظر را بازرسی کنند، گفت: در این خصوص ۲۷ تن برنج فاقد مجوز قانونی کشف شد.

سرهنگ رضایی با اشاره به اینکه ارزش محموله مکشوفه برابر نظر کارشناسان ۸۱ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

توقیف سواری ۱۰۰ میلیاردی با پلاک جعلی در شیراز

سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز از توقیف سواری فاقد مجوز به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد و گفت: ماموران کلانتری "۳۲ گلشن" حین گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی، با اقدامات فنی از نگهداری یک سواری با پلاک جعلی در یک گاراژ مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: پس از بررسی‌های به عمل آمده و هماهنگی قضایی، ماموران به محل مورد نظر اعزام و یک خودروی سنتنیال با پلاک جعلی و فاقد مجوز قانونی و گمرکی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه ارزش خودرو مذکور برابر نظر کارشناسان ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز از جمله قاچاق و توزیع کالا‌های ممنوعه توسط افراد سودجو و فرصت طلب، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کشف احشام ۲۵ میلیاردی فاقد مجوز در رستم

سرهنگ سیدعبدالمحمد نازیدوک فرمانده انتظامی رستم گفت: با تلاش ماموران این فرماندهی، در بازرسی از یک دستگاه تریلر ۱۱۹ راس گوسفند فاقد مجوز به ارزش ۲۵ میلیارد ریال کشف شد.

او در تشریح این خبر بیان داشت: ماموران این فرماندهی در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز حین گشت زنی و کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه تریلر حامل احشام مشکوک و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی رستم افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از این کامیون ۱۱۹ راس گوسفند که فاقد هرگونه مجوز بود را کشف کردند.

او با بیان اینکه کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۲۵ میلیارد ریال برآورد کردند، عنوان داشت: راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

پاتوق خرده فروشان مواد مخدر در کازرون پلمب شد

فرمانده انتظامی شهرستان کازرون از پلمب پاتوق خرده فروشان مواد مخدر و دستگیری ۴ متهم در اجرای طرح امنیت محله محور خبر داد.

سرهنگ حمید رضا مصطفایی بیان کرد: در راستای اجرای طرح امنیت محله محور و با توجه به گزارشات و اخبار واصله مردمی و نارضایتی شهروندان در مورد برپایی پاتوق فروش و استعمال موادمخدر و تجمع خرده فروشان در یکی از محلات شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: ماموران با هماهنگی قضایی به محل اعزام و ۴ نفر از خرده فروشان مواد مخدر را در آن مکان دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی کازرون با اشاره به اینکه ماموران با هماهنگی قضایی منزل مسکونی که پاتوق خرده فروشان مواد مخدر بود را پلمب کردند، عنوان داشت: اجرای طرح امنیت محله محور سرمایه اجتماعی پلیس است که ما با بکارگیری تمام توان خود آماده مقابله با هرگونه هنجارشکنی و برخورد با مخلان نظم و امنیت و قاچاقچیان هستیم.

کشف ۴۰ راس احشام فاقد مجوز در بوانات

فرمانده انتظامی بوانات از توقیف یک دستگاه وانت نیسان و کشف ۴۰ راس گوسفند فاقد مجوز به ارزش ۲۳ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ پرویز ارجمند در تشریح این خبر بیان داشت: ماموران انتظامی بوانات در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین گشت زنی و کنترل محور‌های مواصلاتی و انجام ایست بازرسی مقطعی به یک دستگاه وانت نیسان حامل احشام مشکوک و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از این خودرو ۴۰ راس احشام که فاقد هرگونه مجوز بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی بوانات با بیان اینکه کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۲۳ میلیارد ریال برآورد کردند، عنوان داشت: راننده و سرنشین برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرقت موتورسیکلت در شیراز و کشف در گراش

فرمانده انتظامی گراش از کشف یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ داود صادقی اظهار داشت: ماموران انتظامی این شهرستان حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه موتورسیکلت که کنار خیابان پارک بود مشکوک و آن را مورد برسیی قرار دادند.

او ادامه داد: پس از استعلام از سامانه پلیس مشخص شد که موتورسیکلت سابقه سرقت از شهرستان شیراز دارد و تلاش در خصوص دستگیری سارق ادامه دارد.

اعمال قانون و توقیف ۴۶۹ دستگاه خودرو

فرمانده انتظامی نی‌ریز از اعمال قانون ۳۴۶ خودرو و همچنین توقیف ۱۲۳ دستگاه خودرو به علت استفاده از چراغ زنون طی شش هفته گذشته خبر داد.

سرهنگ عظیم اله کرمی با بیان اینکه استفاده از نورافکن‌ها، چراغ‌هایی با رنگ‌های غیرمجاز و نور‌های سفید در عقب یا قرمز در جلوی وسیله نقلیه تخلف محسوب می‌شود، گفت: پلیس به صورت مستمر در حال شناسایی و برخورد با این‌گونه خودرو‌ها است.

او افزود: متأسفانه تعداد کمی از رانندگان از چراغ‌های زنون و غیراستاندارد استفاده می‌کنند که این موضوع موجب آزار بینایی رانندگان مقابل و عابران پیاده در معابر شهری شده است و بر همین اساس، شهروندان در گزارش‌های متعددی خواستار برخورد جدی با این رانندگان شده‌اند.

فرمانده انتظامی نی‌ریز تصریح کرد: تاکنون ۳۴۶ دستگاه خودرو به دلیل استفاده از چراغ‌های غیرمجاز و خیره‌کننده اعمال قانون و ۱۲۳ دستگاه خودرو نیز توقیف و روانه پارکینگ شده‌اند.

سرهنگ کرمی خاطرنشان کرد: پلیس همواره در تامین نظم و امنیت شهروندان در جاده‌ها و شهر‌ها تلاش می‌کند و با رانندگانی که ایمنی و سلامت شهروندان را برهم می‌زنند برابر مقررات برخورد خواهد کرد.

حساب‌های صاحبان قرعه کشی کالا مسدود شد

فرمانده انتظامی شهرستان فسا از مسدودی ۲۰ حساب خبر داد که صاحبان آن با وعده قرعه کشی تحویل وسایط نقلیه یا کالا، از شهروندان وجه نقد دریافت می‌کردند.

سرهنگ لطف الله محمدی در تشریح این خبر اظهار کرد: با گزارش مردمی مبنی بر دریافت مبالغ وجه نقد توسط افراد از شهروندان مبنی بر قرعه کشی تحویل خودرو، موتورسیکلت و کالا‌های مختلف، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتا قرار گرفت.

او با بیان اینکه این اقدام مصداق مجرمانه است، ادامه داد: با دستور دادستان شهرستان، افسران پلیس فتا ۲۰ حساب مقصد در این رابطه را شناسایی و مسدود کردند.

این مقام انتظامی به احضار صاحبان حساب‌ها به پلیس فتا اشاره کرد و افزود: با اخذ تعهد، مبالغ دریافتی به حساب مبدا (واریز کنندگان) بازگشت.

سرهنگ محمدی در پایان به عدم همکاری شهروندان با این گونه افراد و واریز وجه جهت مشارکت در قرعه کشی کالا تاکید کرد.