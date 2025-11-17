باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر سد امیرکبیر (کرج) شایعه «پیدا شدن ۷۴ جسد در مخزن سد» را کاملاً کذب اعلام کرد و گفت رسانهها برای رفع ابهام میتوانند با هماهنگی از سد بازدید کنند.
محمدعلی معلم، مدیر سد کرج در ادامه گفت: بیستوهشت تا بیستونه سال سابقه فعالیت در حوزه مدیریت سدها دارم و در تمام سالهایی که با کمآبی و کاهش سطح آب در نقاط مختلف دریاچه مواجه شده ایم، هرگز با چنین موردی روبهرو نشده ام و این نخستینبار است که چنین خبری مطرح میشود.
وی توضیح داد: در سالهای گذشته، بهویژه در فصل گرم سال، مواردی از غرقشدن افراد در محدوده سد امیرکبیر رخ داده؛ افرادی که برای شنا یا بازدید به منطقه مراجعه کردهاند و حادثهای برای آنان رخ داده است.
مدیر سد کرج با بیان اینکه در اینگونه موارد بلافاصله با غواصان محلی و شرکتهای تخصصی هماهنگ میشد، افزود: معمولاً در بازه ۲۴ تا ۴۸ ساعت پیکر جانباختگان از آب خارج و به خانواده وی تحویل میشد و این روند همیشه شفاف و مشخص بوده است.
معلم در پایان تأکید کرد: اگر کوچکترین نشانهای از چنین ادعاهایی وجود داشت، مسئولیت آن را میپذیرفتیم؛ اما این خبر کاملاً کذب است.
منبع: ایسنا