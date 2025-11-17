مدیر سد کرج شایعه کشف ۷۴ جسد در مخزن سد را تکذیب کرد و با تأکید بر شفافیت روند حوادث گذشته گفت رسانه‌ها می‌توانند برای رفع ابهام از سد بازدید کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر سد امیرکبیر (کرج) شایعه «پیدا شدن ۷۴ جسد در مخزن سد» را کاملاً کذب اعلام کرد و گفت رسانه‌ها برای رفع ابهام می‌توانند با هماهنگی از سد بازدید کنند.

محمدعلی معلم، مدیر سد کرج در ادامه گفت: بیست‌وهشت تا بیست‌ونه سال سابقه فعالیت در حوزه مدیریت سدها دارم و در تمام سال‌هایی که با کم‌آبی و کاهش سطح آب در نقاط مختلف دریاچه مواجه شده ایم، هرگز با چنین موردی روبه‌رو نشده‌ ام و این نخستین‌بار است که چنین خبری مطرح می‌شود.

وی توضیح داد: در سال‌های گذشته، به‌ویژه در فصل گرم سال، مواردی از غرق‌شدن افراد در محدوده سد امیرکبیر رخ داده؛ افرادی که برای شنا یا بازدید به منطقه مراجعه کرده‌اند و حادثه‌ای برای آنان رخ داده است.

مدیر سد کرج با بیان اینکه در این‌گونه موارد بلافاصله با غواصان محلی و شرکت‌های تخصصی هماهنگ می‌شد، افزود: معمولاً در بازه ۲۴ تا ۴۸ ساعت پیکر جان‌باختگان از آب خارج و به خانواده وی تحویل می‌شد و این روند همیشه شفاف و مشخص بوده است.

معلم در پایان تأکید کرد: اگر کوچک‌ترین نشانه‌ای از چنین ادعاهایی وجود داشت، مسئولیت آن را می‌پذیرفتیم؛ اما این خبر کاملاً کذب است.

منبع: ایسنا

برچسب ها: سد کرج ، فضای مجازی
خبرهای مرتبط
تشکیل پرونده برای منتشرکنندگان ادعای دروغ پیدا شدن پیکرها در سد کرج
پیدا شدن پیکر ۷۴ نفر در سد کرج شایعه یا واقعیت؟
سد و رودخانه‌های کرج در آستانه خشکی؛ ۴۰ درصد کاهش نسبت به سال گذشته
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توضیحات تکمیلی مدیر سد کرج درباره ادعای پیدا شدن ۷۴ جسد
۱۱ نوزاد نارس از هر  ۱۰۰ تولد در البرز
جاده کرج - چالوس لغزنده است؛ رانندگان احتیاط کنند
از افزایش اعضا تا فعالیت کتابخانه‌های سیار در ساوجبلاغ
آخرین اخبار
توضیحات تکمیلی مدیر سد کرج درباره ادعای پیدا شدن ۷۴ جسد
جاده کرج - چالوس لغزنده است؛ رانندگان احتیاط کنند
۱۱ نوزاد نارس از هر  ۱۰۰ تولد در البرز
از افزایش اعضا تا فعالیت کتابخانه‌های سیار در ساوجبلاغ