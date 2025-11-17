تیم فوتبال نیجریه در ضربات پنالتی بازی را به کنگو واگذار کرد و جام جهانی را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال نیجریه در بازی مقابل کنگو در ضربات پنالتی بازی را واگذار کرد و این اتفاق در پی درخشش دروازه بان ذخیره این تیم در مهار ۳ ضربه پنالتی بود.

پس از شکست مقابل کنگو، سرمربی نیجریه یعنی اریک شل با لحنی کنایه‌آمیز از خبرنگاران پرسید: چرا هیچ‌کدام از شما به آن حادثه اشاره نکردید؟ بازیکنان جمهوری دموکراتیک کنگو در حال انجام مارابوتاژ بودند.

(مارابوت به معنای مرد مقدس است؛ اما در شمال آفریقا با مفهوم جادوگری همراه است).

شل سپس حین عبور از منطقه مختلط رسانه‌ای، ادعای خود را به زبان انگلیسی تکرار کرد: در طول تمام پنالتی‌ها، بازیکنان کنگو در حال انجام نوعی وودو {جادوی سیاه} بودند.