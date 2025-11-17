تیم فوتبال نیجریه در ضربات پنالتی بازی را به کنگو واگذار کرد و جام جهانی را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال نیجریه در بازی مقابل کنگو در ضربات پنالتی بازی را واگذار کرد و این اتفاق در پی درخشش دروازه بان ذخیره این تیم در مهار ۳ ضربه پنالتی بود.

پس از شکست مقابل کنگو، سرمربی نیجریه یعنی اریک شل با لحنی کنایه‌آمیز از خبرنگاران پرسید: چرا هیچ‌کدام از شما به آن حادثه اشاره نکردید؟ بازیکنان جمهوری دموکراتیک کنگو در حال انجام مارابوتاژ بودند.

(مارابوت به معنای مرد مقدس است؛ اما در شمال آفریقا با مفهوم جادوگری همراه است).

شل سپس حین عبور از منطقه مختلط رسانه‌ای، ادعای خود را به زبان انگلیسی تکرار کرد: در طول تمام پنالتی‌ها، بازیکنان کنگو در حال انجام نوعی وودو {جادوی سیاه} بودند.

برچسب ها: تیم فوتبال نیجریه ، جام جهانی
خبرهای مرتبط
مارتینس: رونالدو مهم است، اما پرتغال بدون او هم ۹ گل می‌زند!
واکنش توخل به ناراحتی بلینگام: این حادثه را بیش از حد بزرگ نکنید!
آنتونی و رویای جام جهانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جدول مدالی بازی‌های کشور‌های اسلامی/ ایران در رده سوم
نتایج روز دهم ورزشکاران ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی
توفان طلای سفیران امید در ریاض
تکراری و حساس؛ اسطوره ایتالیایی قربانی یوزها می‌شود؟
مارتینس: رونالدو مهم است، اما پرتغال بدون او هم ۹ گل می‌زند!
سرمربی تیم ملی با اظهاراتش باعث جبهه گیری مردم می‌شود
کاراته‌کای تهرانی در کاپ آزاد کاراته گرجستان، طلایی شد 
ایتالیا ۱ - ۴ نروژ/ یاران هالند با در هم کوبیدن آتزوری راهی جام جهانی شدند+ فیلم
تمجید اماراتی‌ها از مهدی قایدی در النصر
استقلال در آستانه دو چالش مهم؛ ساپینتو با ترکیب ناقص به استقبال پادیاب می‌رود
آخرین اخبار
ادعای عجیب نیجریه‌ای ها: کنگو با جادو برنده شد
خسروی: در همه میادین سرباز کشورم/ می‌خواهم راه سیامند را ادامه دهم
بانوی پیر خواستگار اورونوف شد
یازدهمین مرحله اردوی تیم ملی گلبال مردان برای مسابقات جهانی ۲۰۲۶ هانگژو برگزار می‌شود
واکنش AFC به شکست تیم فوتبال خاتون بم مقابل نماینده هند
خلیلی معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس شد
محمد انصاری مشاور ارشد مدیرعامل شد
خسروی به مدال طلای پارادوومیدانی رسید
مهلا سمیعی اولین دختر مدال آور ایران شد/ کسب مدال برنز ایران در رشته تیراندازی
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ برتری تیم ملی هندبال زنان ایران مقابل مالدیو
تکراری و حساس؛ اسطوره ایتالیایی قربانی یوزها می‌شود؟
نتایج روز دهم ورزشکاران ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی
غزه چگونه در ۲ سال خالی از فضای ورزشی شد؟
استراحت یک روزه اوسمار به سرخپوشان
تمجید اماراتی‌ها از مهدی قایدی در النصر
شایعه مصدومیت مدافع پرسپولیس تکذیب شد
آنتونی و رویای جام جهانی
فینال لیگ کشتی فرنگی در سایه شهرآورد تهران
مظفر: این بازی همان چیزی بود که می‌خواستیم
جدول مدالی بازی‌های کشور‌های اسلامی/ ایران در رده سوم
مارتینس: رونالدو مهم است، اما پرتغال بدون او هم ۹ گل می‌زند!
واکنش توخل به ناراحتی بلینگام: این حادثه را بیش از حد بزرگ نکنید!
استقلال در آستانه دو چالش مهم؛ ساپینتو با ترکیب ناقص به استقبال پادیاب می‌رود
گتوزو: ایتالیا ترسو است
توفان طلای سفیران امید در ریاض
کاراته‌کای تهرانی در کاپ آزاد کاراته گرجستان، طلایی شد 
ایتالیا ۱ - ۴ نروژ/ یاران هالند با در هم کوبیدن آتزوری راهی جام جهانی شدند+ فیلم
راغب به برگزاری دربی سرخابی‌ها در ورزشگاه اراک نیستیم/ شائبه‌ای در مورد اسپانسر مشترک وجود ندارد
فدراسیون ها تمایل به تست گیری در آزمایشگاه ما را دارند/ برای تکمیل نیازمندی ها در کنار وزارت ورزش هستیم
سرمربی تیم ملی با اظهاراتش باعث جبهه گیری مردم می‌شود