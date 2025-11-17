رئیس‌جمهور اوکراین، در جریان دیدار با امانوئل مکرون در پاریس از امضای قرارداد خرید تا ۱۰۰ فروند جنگنده رافال و تجهیزات دفاعی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور دستور خرید تا ۱۰۰ فروند جنگنده رافال ساخت شرکت هوافضای داسو فرانسه را صادر کرده است.

زلنسکی که امروز به دعوت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، به این کشور سفر کرده، در پایگاه هوایی ولیزی-ویلاکوبلی با وی دیدار کرد. وی در این دیدار نامه  خرید جنگنده را امضا کرد که علاوه بر جنگنده‌ها، شامل مقدار نامشخصی تجهیزات دفاع هوایی و پهپاد نیز می‌شود.

زلنسکی این معامله را «تاریخی» توصیف کرد و افزود که اوکراین دارای «بزرگترین سیستم دفاع هوایی در جهان» خواهد بود.

این توافق در حالی صورت می‌گیرد که اوکراین به دنبال تقویت توان دفاعی خود در برابر روسیه است و فرانسه نقش فعال‌تری در پشتیبانی نظامی از کی‌یف ایفا می‌کند. جنگنده رافال یکی از پیشرفته‌ترین جنگنده‌های چندمنظوره جهان محسوب می‌شود

این خرید بزرگ می‌تواند توازن قدرت هوایی در منطقه درگیری را به طور قابل توجهی تغییر دهد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: جنگ اوکراین و روسیه ، رئیس جمهور فرانسه ، جنگنده رافال
خبرهای مرتبط
نخست وزیر سابق اوکراین: آمریکا به طور فعال به دنبال جایگزینی برای زلنسکی است
زلنسکی خواستار برکناری دو وزیر در پی رسوایی فساد مالی شد
زلنسکی به دنبال ۲۵ سامانه پاتریوت برای اوکراین است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از آمادگی دیپلماتیک تا مذاکره مسلح
محور آنکارا-اسلام‌آباد: خنجر نئو-عثمانی بر پشت دهلی نو
نخست وزیر برکنار شده بنگلادش به اعدام محکوم شد
ایران با درس گرفتن از جنگ اخیر، قدرت موشکی خود را توسعه می‌دهد
چگونه هدایای لوکس سوئیس در کاهش تعرفه‌های ترامپ موفق شدند؟
آمریکا از حمله به یک کشتی دیگر در اقیانوس آرام خبر داد
حماس و سایر گروه‌های فلسطینی: طرح حضور نیرو‌های بین‌المللی در غزه «اشغالگری جدید» است
مجارستان: اوکراین هیچ شانسی برای پیروزی در جنگ ندارد
نیرو‌های تایلندی در حال آماده شدن برای حمله جدید به کامبوج هستند
تهیه پیش‌نویس لایحه جمهوری‌خواهان برای تحریم کشور‌هایی که با روسیه تجارت می‌کنند
آخرین اخبار
زلنسکی دستور خرید ۱۰۰ جنگنده رافال از فرانسه را صادر کرد
آفریقای جنوبی در مورد «دستور کار پاکسازی فلسطینی‌ها از غزه» مشکوک است
آلمان محدودیت صادرات سلاح به اسرائیل را لغو کرد
فراخوان جهانی برای نجات خبرنگاران ناپدیدشده در غزه
مثلث نفت، امنیت و هسته‌ای محور دیدار بن‌سلمان و ترامپ
پیشنهاد کره جنوبی برای گفت‌و‌گو‌های نظامی با شمال
سیاستمداران عراقی خواستار تشکیل سریع دولت جدید پس از انتخابات پارلمانی شدند
افشاگری تکان‌دهنده گاردین: شهادت دست‌کم ۹۸ فلسطینی در زندان‌های اسرائیل
ایران با درس گرفتن از جنگ اخیر، قدرت موشکی خود را توسعه می‌دهد
نخست وزیر برکنار شده بنگلادش به اعدام محکوم شد
سی‌ان‌ان: آمریکا فاقد منابع نظامی در منطقه برای برکناری مادورو از قدرت است
بی‌اعتمادی اتحادیه اروپا به فرستاده ویژه ترامپ درباره اوکراین
محور آنکارا-اسلام‌آباد: خنجر نئو-عثمانی بر پشت دهلی نو
پاکستان از پیشنهاد میانجی‌گری ایران در مناقشه با طالبان استقبال کرد
نوری زاده وارد کابل شد؛ تأکید ایران بر توسعه روابط اقتصادی از مسیر منطقه آزاد دوغارون
افغانستان در پی گشایش مسیرهای تجاری جدید برای کاهش وابستگی به پاکستان
عقب‌نشینی پ‌ک‌ک از منطقه کلیدی شمال عراق
افزایش محبوبیت حماس در غزه پس از آتش‌بس
بیانیه وزارت خارجه چین درباره سفر الشیبانی به پکن
ادامه نقض آتش‌بس: حمله اسرائیل به جنوب غزه سه فلسطینی را به شهادت رساند
هزاران معترض برای دومین روز به خیابان‌های پایتخت فیلیپین آمدند
کره جنوبی در رزمایش ضد زیردریایی با آمریکا شرکت می‌کند
ژاپن برای کاهش تنش با چین، دیپلمات ارشد خود را می‌فرستد
نیرو‌های تایلندی در حال آماده شدن برای حمله جدید به کامبوج هستند
دیدار مهم السودانی با بارزانی درباره تشکیل دولت آینده عراق
رانش زمین در مرکز ویتنام جان ۶ مسافر اتوبوس را گرفت
ترامپ آماده دیدار با شهردار جدید نیویورک
چگونه هدایای لوکس سوئیس در کاهش تعرفه‌های ترامپ موفق شدند؟
تهیه پیش‌نویس لایحه جمهوری‌خواهان برای تحریم کشور‌هایی که با روسیه تجارت می‌کنند
از آمادگی دیپلماتیک تا مذاکره مسلح