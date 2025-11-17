باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور دستور خرید تا ۱۰۰ فروند جنگنده رافال ساخت شرکت هوافضای داسو فرانسه را صادر کرده است.

زلنسکی که امروز به دعوت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، به این کشور سفر کرده، در پایگاه هوایی ولیزی-ویلاکوبلی با وی دیدار کرد. وی در این دیدار نامه خرید جنگنده را امضا کرد که علاوه بر جنگنده‌ها، شامل مقدار نامشخصی تجهیزات دفاع هوایی و پهپاد نیز می‌شود.

زلنسکی این معامله را «تاریخی» توصیف کرد و افزود که اوکراین دارای «بزرگترین سیستم دفاع هوایی در جهان» خواهد بود.

این توافق در حالی صورت می‌گیرد که اوکراین به دنبال تقویت توان دفاعی خود در برابر روسیه است و فرانسه نقش فعال‌تری در پشتیبانی نظامی از کی‌یف ایفا می‌کند. جنگنده رافال یکی از پیشرفته‌ترین جنگنده‌های چندمنظوره جهان محسوب می‌شود

این خرید بزرگ می‌تواند توازن قدرت هوایی در منطقه درگیری را به طور قابل توجهی تغییر دهد.

منبع: خبرگزاری فرانسه