آهی اظهار کرد: من اعتقاد دارم عدالت آموزشی وقتی اتفاق می‌افتد که توزیع عادلانه آموزش محقق شود. اگر فقط یک یا ۲ صدا شنیده شود، مورد قبول ما نیست بلکه همه صداها باید شنیده شود و ما در دولت چهاردهم اختلاف را به رسمیت می‌شناسیم و اعتقاد داریم اگر صداهای گوناگون شنیده نشود، ایران توسعه پیدا نمی‌کند و نمی‌توانیم از منافع ملی دفاع کنیم.

وی با بیان اینکه دولت چهاردهم انتقاد را برمی‌تابد، افزود: اگر دانشجویان دولت را نقد نکنند ما پرداخته نمی‌شویم؛ آن صدایی که ما را نقد می‌کند و مخالف ماست باید رساتر شنیده شود و ما برای آن صدا بیشتر از صدای موافق فضا ایجاد می‌کنیم.

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب با اشاره به تلاش دولت برای استفاده از ظرفیت جوانان، بیان کرد: ما در دولت چهاردهم خیلی تلاش کردیم جوان‌ها وزیر شوند که از همه مهمتر یکی از جوان‌های نخبه و تأثیرگذار که جریان فکری‌اش شاید به ما نزدیک نباشد به‌عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شد و این اتفاقات بزرگیست که در کشور در حال رخ دادن است.

وی ادامه داد: اعتقادم این است که موج گفت‌وگو یک معجزه بزرگ است، اگر در دانشگاه گفت‌وگو اتفاق نیفتد، هیچ معجزه‌ای در کشور رخ نمی‌دهد و هیچ کاری پیش نمی‌رود چراکه با گفت‌وگو می‌توانیم بسیاری از مسائل را حل کنیم.

آهی با تأکید بر تعریف وفاق از نظر دولت توضیح داد: وفاق این نیست که فکر کنیم دولت یا استانداری یک شرکت سهامی است که چند نفر از این جریان سیاسی و چند نفر از آن جریان بیاوریم و بگوییم وفاق. دولت چهاردهم به جریانات گوناگون سیاسی چه آن‌هایی که ما را قبول دارند و چه آن‌هایی که ندارند فرصت می‌دهد دور یک میز بنشینند و درباره چالش‌ها، آسیب‌ها، بحران‌ها و ظرفیت‌ها گفت‌وگو کنند.

وی ادامه داد: وقتی به یک نگاه مشترک رسیدیم، آن‌گاه می‌توانیم درباره راه‌حل مشترک صحبت کنیم، در این مرحله مهم نیست چه کسی می‌تواند راه‌حل را اجرا کند؛ اصولگرا باشد یا اصلاح‌طلب، کسی که کراوات زده یا کسی که بیرون از ایران است کسی که می‌تواند مساله را حل کند باید وارد میدان شود.

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب تصریح کرد: حکمرانی خوب یعنی اینکه کشور این فرصت را پیدا کند که دانایان در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نقش ایفا کنند که این امر موجب پیروزی آن کشور می‌شود.

وی با بیان اینکه سیستان و بلوچستان تاریخ بسیار دینی، تمدن‌ساز و مردم نجیب دارد، افزود: اگر با وجود اختلاف‌نظرها به فهم مشترک نسبت به موضوعات برسیم، ایران و این استان ساخته می‌شود.

آهی، بزرگ‌ترین ناترازی موجود را بی‌اعتمادی میان دولت، بخش خصوصی و نخبگان دانست و گفت: اگر بخواهیم ایران و سیستان و بلوچستان را بسازیم، باید این ناترازی رفع شود.

وی ادامه داد: برخی دولت‌مردان به دلیل فضای غیررقابتی بسیاری از حوزه‌ها را در اختیار گرفته و فضا را سخت کرده‌اند و اجازه باز شدن لایه‌ها را نمی‌دهند، اعتقاد دارم اگر یک پوست‌اندازی مدیریتی اتفاق بیفتد و جوان‌های خوش‌فکر وارد شوند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب تاکید کرد: اگر ایران می‌خواهد ساخته شود، باید پوست‌اندازی مدیریتی داشته باشد. همان‌طور که مدیران امروز در زمان انقلاب و جنگ جوان بودند و حضرت امام(ره) به جوان‌ها ایمان داشت، امروز هم ما باور داریم برای ساختن کشور باید نقش اساسی و بی‌بدیل جوانان فعال شود و این مساله وابسته به انرژی، پیگیری و مطالبه‌گری شماست.

وی گفت: دانشجو نباید سکوت کند، دانشجو لازم نیست سیاسی باشد، اما باید سیاست‌ورز باشد باید بداند چرا سیستان و بلوچستان توسعه پیدا نکرده، چرا به جای ظرفیت‌های استان محرومیت‌هایش برجسته شده، چرا فرصت برابر به جوانان داده نشده است؛ باید دنبال توزیع عادلانه فرصت‌ها، ثروت و قدرت باشید.

آهی افزود: وقتی در دولت چهاردهم درباره انتخاب استاندار سیستان و بلوچستان فکر می‌کردیم، گفتیم ایران برای همه ایرانیان است. مگر اهل سنت جزو ایران نیست؟ چرا مدیر بومی بلوچ اهل سنت انتخاب نکنیم؟ ما خط‌قرمزها را شکستیم و اکنون یک مدیر بومی بلوچ اهل سنت استاندار شده است؛ پس می‌توانیم وزیر بلوچ، وزیر اهل سنت یا وزیر سیستانی هم داشته باشیم. این اتفاق زمانی می‌افتد که مطالبه‌گری از همین دانشگاه‌ها شکل بگیرد.

وی تأکید کرد: نگویید به ما پول بدهید؛ بگویید فرصت برابر بدهید، ما خودمان پول درمی‌آوریم. سیستان و بلوچستان ظرفیت‌های بی‌نظیری دارد و دولت پزشکیان به آن اعتقاد دارد.

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب بیان کرد: دولت چهاردهم اعتقاد دارد برای بازدارندگی باید استان‌های مرزی توسعه اقتصادی و اجتماعی پیدا کنند.

وی اظهار کرد: وقتی دیپلماسی سیاسی با مشکل مواجه شود، دیپلماسی عمومی پاسخگو است. می‌توانیم دیپلماسی مرزی دانشجو را فعال کنیم تا با دانشجویان پاکستان، افغانستان، هند و عمان ارتباط برقرار کنند و دولت این فرصت را مهیا کرده است.

آهی گفت: اگر توسعه متوازن و پایدار در ایران قرار است اتفاق بیفتد، نمی‌شود از پایتخت برای همه استان‌ها یک نسخه واحد پیچید. آسیب‌ها و ظرفیت‌های سیستان و بلوچستان با کردستان یا آذربایجان شرقی متفاوت است؛ باید به استانداران اختیارات ویژه داد و دولت این کار را انجام داده است.

