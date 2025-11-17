وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، از بنیامین نتانیاهو خواست محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را دستگیر کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل، از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور، خواست تا محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را دستگیر کند.

بن گویر خطاب به نتانیاهو گفت: «شما باید اطمینان حاصل کنید که ابومازن (محمود عباس) از مصونیت برخوردار نباشد و اگر در سازمان ملل متحد به کشور فلسطین رای داده شد، باید عملیات سرکوب هدفمند علیه مقامات تشکیلات خودگردان را آغاز کنید و شما، آقای نخست‌وزیر، باید ابومازن را دستگیر کنید.»

بن گویر در پایان سخنانش گفت: «ابومازن را دستگیر کنید و من خودم مسئولیت [امر زندانیش]را بر عهده می‌گیرم.»

این اظهارات تند در ادامه مواضع قبلی بن گویر است که گذشته وجود مردم فلسطین را انکار کرده بود.

منبع: روسیا الیوم