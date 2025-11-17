باشگاه خبرنگاران جوان ـ به دنبال یک آرامش گذرا بود؛ اما پناهگاهی که ساخت، خانه‌ای روی شن بود؛ اعتیاد با وعده‌ آرامش، تمام زندگی‌اش را گرفت.استاد علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران فرار از مشکلات مختلف زندگی و کسب لذت را مهمترین علت اعتیاد در افراد برشمرد.

اعتیاد یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی در ایران و جهان است که ریشه‌های گوناگون فردی، خانوادگی و اجتماعی دارد. افراد به دلایل متعددی به مصرف مواد مخدر یا محرک روی می‌آورند. از مهم‌ترین عوامل می‌توان به فشارهای روانی، بیکاری، فقر، مشکلات خانوادگی، نبود مهارت‌های زندگی، کنجکاوی، و تأثیر گروه همسالان اشاره کرد. برخی نیز برای فرار از اضطراب، افسردگی یا احساس تنهایی به مواد پناه می‌برند. در سال‌های اخیر تغییر الگوی مصرف از مواد سنتی مانند تریاک به مواد صنعتی همچون شیشه و مخدرهای ترکیبی، مشکلات تازه‌ای ایجاد کرده است.

۴ میلیون ایرانی درگیر با اعتیاد

بر اساس آخرین تا سال ۱۴۰۲، بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در ایران به‌عنوان «مصرف‌کننده مستمر» مواد مخدر شناخته می‌شوند و در مجموع حدود ۴ میلیون نفر درگیر مصرف گاه‌به‌گاه یا وابستگی هستند. این آمار نسبت به دهه گذشته رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است. همچنین بر اساس برآوردها، حدود ۶۰ درصد از معتادان را افراد زیر ۳۵ سال تشکیل می‌دهند؛ این رقم نشان می‌دهد که اعتیاد در میان جوانان همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی جامعه است. در میان نوجوانان و جوانان، عواملی مانند فشار تحصیلی، کنجکاوی، کمبود تفریحات سالم، دسترسی آسان‌تر به مواد و ضعف در آموزش مهارت‌های مقابله‌ای نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

۱۰ درصد دانشجویان در دام اعتیاد