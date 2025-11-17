باشگاه خبرنگاران جوان - محمد صادق معتمدیان شامگاه دوشنبه در دیدار مردمی خود در مسجد ابوذر دهستان سولقان با تاکید بر برنامهریزی برای شناسایی مشکلات و مطالبات مردم این استان اظهار کرد: بهترین ابزار برای رسیدن به این هدف مهم و حل مسایل پیشرو، خود مردم هستند.
وی افزود: در همین راستا برای شناسایی و رفع مطالبات و مشکلات مردم به ۱۶ شهرستان استان سفر انجام شده و در جریان مشکلات و مطالبات مردم قرار گرفتهایم. یکی از مشکلات اساسی استان به غیر از ناترازی انرژی کمبود کلاس درس بود که در دولت چهاردهم نهضت مدرسهسازی در دستور کار قرار گرفت.
استاندار تهران ادامه داد: در همین مدت هزار و ۲۰۰ کلاس درس ساخته شد و با خروج اتباع سرانه فضاهای آموزشی در استان تهران بهبود یافته است. با نگاه مثبت فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی و به منظور حل مشکلات مردمی و به صورت قانونی اقداماتی انجام شده است و باید در روستاها طرح هادی اجرایی و عملیاتی شود.
به گفته وی، مدیران وظیفه دارند به همه وعدهها و اقدامات خود در راستای رفع مشکلات مردم عمل کنند تا این مطالبات حداقلی مردم برطرف شود. در همین بازدید امروز که مسیر امامزاده داود (ع) مسیر مذهبی و گردشگری است مردم از مسیر عبور و مرور ایمن طلب کردند که باید در این زمینه طرح مناسب اجرایی و عملیاتی شود.
معتمدیان تاکید کرد: بخش کَن دارای ۱۳ روستای است که شغل اغلب مردم کشاورزی است، با توجه به پیشنهاد ساخت مدرسه کشاورزی در این بخش، بنابراین ضروری است که همه از این طرح پیشنهادی به صورت جدی استقبال کنند.
استاندار تهران افزود: کشور با محدودیتهای مالی، تحریمها و مشکلات اقتصادی مواجه است. بنابراین تعیین اولویتها باید با مشارکت مردم انجام شود تا بتوانیم منابع محدود را درست هدایت کنیم.
وی با تاکید بر ضرورت تحقق عدالت در توزیع امکانات گفت: سرانههای آموزشی، بهداشتی، درمانی، ورزشی، آب و سایر زیرساختها حق مسلم مردم است و باید فاصلهها در سطح استان تهران کاهش یابد. تهران بهعنوان پایتخت نباید دچار کمبودهای جدی باشد، در برخی مناطق سرانه آموزشی ما فقط ۱۶ متر و در برخی نقاط حتی زیر سه متر است. شرایطی داریم که مدارس سهشیفته اداره میشوند.
وی گزارشی از عملکرد استان در حوزه آموزش ارائه داد و اظهار کرد: نهضت مدرسهسازی با قدرت آغاز شده و استان تهران در این بخش پرچمدار است. موفق شدیم رتبه استان را از ۲۸ به ۲۱ ارتقا دهیم. در هفت تا هشت ماه گذشته ۱۵۰۰ کلاس درس ساخته شد و سه هزار کلاس دیگر در دست اقدام است.
معتمدیان درباره آزادسازی فضاهای آموزشی نیز گفت: در چارچوب طرح ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز، بیش از ۳۲۰۰ کلاس درس آزادسازی شد و برای اولینبار سال تحصیلی را بدون بحران کمبود مدرسه آغاز کردیم. سرانه آموزشی استان از ۵.۲۸ متر به ۵.۴۳ متر رسیده و فاصله موجود با میانگین کشور تنها ۲ سانتیمتر است؛ همچنین تراکم دانشآموزی در برخی کلاسها که به ۴۸ نفر رسیده بود، به زیر ۳۰ نفر کاهش یافته است.
