جانشین انتظامی مازندران از کشف ۷ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و فروش خارج از شبکه در شهرستان تنکابن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ صمد کلاگر جانشین انتظامی مازندران گفت: ماموران مبارزه با قاچاق کالای پلیس آگاهی انتظامی تنکابن از قاچاق گازوئیل در یک مرکز کارگاهی دراین شهرستان با خبر شدند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این مرکز کارگاهی، ۷ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و فروش خارج از شبکه را کشف کردند.

جانشین انتظامی استان مازندران گفت: متهمان با فروش خارج از شبکه گازوئیل را به قیمت آزاد به فروش میرساندند.

سرهنگ کلاگر افزود: کارشناسان ارزش این محموله را ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند که دراین راستا یک متهم دستگیر که با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد