ورزشکاران ایران در کاروان سفیران اقتدار در یازدهمین روز بازی‌های کشور‌های اسلامی، دو مدال طلا، دو نقره و یک برنز کسب کردند و مجددا به یک قدمی رده دوم توزیع مدال رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پایان روز یازدهم ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی کاروان ترکیه با ۶۲ طلا، ۳۶ نقره و ۲۷ برنز (۱۲۵ مدال) در رده نخست قرار دارد و کاروان ورزشی ازبکستان با ۲۲ طلا، ۲۵ نقره و ۲۲ برنز (۶۹ مدال) در رده دوم و کاروان ورزشی کشورمان با ۱۹ طلا، ۱۶ نقره و ۲۳ برنز (۵۸ مدال) در رده سوم قرار دارد.

کاروان ورزشی ایران روز گذشته (سه‌شنبه) در یازدهمین روز بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در پنج رشته به میدان رفتند که حاصل تلاش ورزشکاران ایران دو طلا یک نقره و یک برنز در کشتی فرنگی به دست آمد. در دومیدانی هم محمدرضا طیبی یک مدال نقره کسب کرد.

با شروع رقابت‌های کشتی باز هم این امید در کاروان ایران به وجود آمد که بتواند به رده دوم صعود کند. در روز نخست مسابقات کشتی، فرنگی‌کاران ایران در چهار وزن صاحب دو مدال طلا، یک نقره و یک برنز شد. سعید اسماعیلی و غلامرضا فرخی در وزن ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم دو طلایی ایران بودند. در وزن ۷۷ کیلوگرم امیر عبدی مدال نقره را به دست آورد. علی احمدی‌وفا هم در وزن ۶۰ کیلوگرم در عین شایستگی به مدال برنز رسید.

طیبی، طلایی که نقره شد

مسابقات دوومیدانی در روز یازدهم هم به میزبانی ورزشگاه فیصل بن فهد برگزار شد و این‌بار یک مدال نقره ارزشمند به دست آمد. محمدرضا طیبی جوان رعنای پرتاب وزنه که در یکسال اخیر خوش درخشیده این‌بار در بازی‌های همبستگی هم خوش درخشید و یک مدال ارزشمند به دست آورد. در پارادوومیدانی یک طلا و در دوومیدانی هم یک نقره به دست آمده است. البته دومیدانی روز گذشته علی امیریان را هم در دوی ۸۰۰ متر داشت که توانست به مدال برنز دست. یدا کند.

شروع درخشان بسکتبال سه نفره

تیم ملی بسکتبال سه نفره هم در دختران و پسران رقابت خود را در روز یازدهم ادامه دادند. هم تیم دختران و هم تیم پسران دو مسابقه برگزار کردند.

تیم ملی بسکتبال سه به سه بانوان در دومین دیدار خود مقابل تیم قطر به رقابت پرداختند و با نتیجه ۲۱ بر ۷ موفق به کسب پیروزی شد و در سومین دیدار هم به مصاف الجزایر رفتند و با نتیجه ١٩ بر ٩ پیروز شدند. بدین ترتیب دختران به عنوان تیم اول به مرحله بعدی صعود کردند.

تیم ملی بسکتبال سه به سه مردان با تیم ساحل عاج به رقابت پرداخت و تن به شکست ١۵ بر ١٢ داد. بسکتبالیست‌های ایران در سومین دیدار خود به مصاف قطر رفتند و با نتیجه ۱۶ بر ۱۵ پیروز شدند. بدین ترتیب ایران جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را به عنوان تیم دوم کسب کرد و در این مرحله رودرروی بحرین قرار خواهد گرفت.

حذف هندبال مردان

تیم ملی هندبال مردان ایران هم یکی دیگر از رشته‌ها بود که در مسابقات روز یازدهم مقابل تیم ملی هندبال امارات با ۲۸ بر ۲۵ شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.

شکست حسرت‌بار ریحانه رضایی

در مسابقات شمشیربازی بانوان در اسلحه اپه هم ایران یک نماینده داشت که با شکست در یک رقابت حساس و نزدیک باخت و حذف شد. ریحانه رضایی مقابل اگمبردی‌یوا شمشیرباز ازبکستان با نتیجه ۱۵ بر ۱۴ مغلوب شد و به مرحله نیمه نهایی نرسید. به این ترتیب شانس کسب مدال برنز را از دست داد.

