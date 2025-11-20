سر کلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق خودرو و لوازم خودرو در یک عملیات پلیسی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حسین مهرعلیان بیان داشت: در پی گزارش یکی از شهروندان مبنی بر سرقت خودرو در سطح حوزه استحفاظی کلانتری ۱۵۳ شهرک ولیعصر (عج)، تیم عملیات کلانتری بلاق السله برای دستگیری عامل این سرقت وارد عمل شدند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: با بررسی‌های فنی و شگرد‌های نوین پلیسی هویت سارق شناسایی شد که وی پس از دقایقی با تماس تلفنی با مالباخته اقدام به اخاذی به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال کرده است.

سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: طی اقدامات ویژه ماموران، محل اختفاء سارق شناسایی شد و با هماهنگی قضایی طی یک عملیات ضربتی تیم عملیات کلانتری وارد مخفیگاهش شدند که متهم با مشاهده ماموران با سلاح سرد به طرف آنها حمله ور شده و ماموران پلیس با استفاده از قانون بکارگیری سلاح وی را زمین‌گیر و دستگیر کردند.

وی افزود: در مخفیگاه سارق تعدادی مدارک مسروق، چک سفید امضا، ریموت و سوییچ‌های مختلف برای سرقت و... نیز کشف شد که شناسایی شکات دیگر وی در دستور کار پلیس قرار دارد. وی با شکایت مالباخته نیز جهت سیر مراحل قانونی راهی دادسرا شد.

سرهنگ مهرعلیان به شهروندان توصیه نمود: حتما خودرو‌های خود را مجهز به قفل فرمان و پدال و GPS کنند که در صورت وقوع حادثه‌ای توانایی ردیابی آن را داشته باشند.

منبع: پلیس

برچسب ها: سارق خودرو ، پلیس پیشگیری
