فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: بسیج تغییر دهنده دستگاه محاسباتی و الگوی غلبه بر دشمن است، جوهر و هویت گفتمان بسیج؛ ایمان، تعهد، اخلاص، اعتماد به‌نفس، خودباوری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پیامی به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج، بسیج را فرمول قدرت‌سازی و بن‌بست شکنی، تغییردهنده دستگاه محاسباتی دشمن و پدیده‌ای استثنایی در جهان برشمرد.

متن پیام فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم 

فرا رسیدن هفته بسیج و سالروز صدور فرمان تاریخی و راهبردی حضرت امام خمینی (ره) در پنجم آذرماه ۱۳۵۸ مبنی بر تشکیل "بسیج مستضعفین" را به ملت شریف ایران و آحاد بسیجیان سلحشور تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

بسیج، میراث جاودان امام راحل و شجره طیبه‌ای است که برای پاسداری از انقلاب اسلامی و ایران عزیز در برابر تهدیدات دشمنان و توطئه‌های بدخواهان بنا نهاده شد و امروز تحت فرامین و رهنمود‌های مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله‌العالی)، در هر زمان و هر مکان آماده پاسخگویی قاطعانه به تهدید‌ها و توطئه‌های دشمن است.

بسیج فرمول قدرت‌سازی و بن‌بست شکنی است، بسیج گفتمان پویا، زنده و پربرکت است، بسیج پاسخ مقتدرانه، مؤمنانه و عاشقانه به نیاز‌های متغیر مردم و انقلاب است.

بسیج تغییردهنده دستگاه محاسباتی دشمن و الگوی غلبه بر دشمن است، جوهر و هویت گفتمان بسیج؛ ایمان، تعهد، اخلاص، اعتمادبه‌نفس، خودباوری و مجاهدت است، بسیج بدنه فعال جامعه و سازنده هویت دینی، ملی و انقلابی است، پدیده استثنایی در جهان است، شجره طیبه بدون مرز و جغرافیا است، با همه ارتش‌های دنیا متفاوت و طول و عرض معینی ندارد، پایان‌ناپذیر و در استعداد و ظرفیت سقف ندارد.

بسیج امید ملت، ضامن امنیت و اقتدار ملی، و پیش‌برنده بیانیه گام دوم انقلاب است؛ نیرویی که مسیر تحقق ایران قوی و تمدن نوین اسلامی را هموار می‌سازد.

بسیج در طول ۴۶ سال گذشته، در کنار نیرو‌های مسلح و نهاد‌های اطلاعاتی، امنیتی، علمی، فرهنگی، اقتصادی کشور نقش اساسی و سرنوشت‌ساز داشته و همچنان با افتخار و سربلندی ادامه می‌دهد.

این نقش در همه سطوح جامعه، در مساجد و محلات، همه اقشار مختلف جامعه، از کارگر و کشاورز تا دانشجو و استاد، هنرمند و ورزشکار، پزشک و پرستار، دانش‌آموز و معلم و... به مفهوم واقعی خود در جریان است.

بسیجیان در عرصه‌های مختلف ساخت قدرت و پیشرفت کشور، در پیش‌برندگی انقلاب اسلامی، در گره‌گشایی از مشکلات و چالش‌های جامعه بهنگام جنگ، بحران، بلایای طبیعی و... در نقش‌آفرینی در سازندگی و آبادانی کشور، همواره پیشتاز و برای ایران و ایرانی عزت بخش افتخارآفرین بوده است.

تجربه دفاع مقدس ۱۲ روزه برابر جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی و در امتداد ۸ سال دفاع مقدس نشان داد که امروز همچنان نسل جوان مؤمن و نواندیش ایران، با اعتماد به نفس ملی، خلاقیت و نوآوری، این حرکت عظیم را بالنده‌تر ساخته و آن را به عرصه‌های نوین جنگ شناختی و ترکیبی وارد کرده است.

بسیج روایت گر پیروزی، انسجام، امید و اقتدار است، الگو و فرمول جهاد ترکیبی و اعتماد به نفس ملی است، هفته بسیج فرصتی است برای تجدید عهد با آرمان‌های امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌ای عزیز مدظله‌العالی و شهدای گران‌قدر اقتدار، به ویژه شهیدان سازمان بسیج در دفاع مقدس ۱۲ روزه؛ فرصتی برای یادآوری اینکه بسیج سرمایه بی‌پایان ملت ایران و ضامن استمرار انقلاب اسلامی است.

اینجانب مجدداً هفته بسیج را به یکایک فرزندان بسیجی خودم تبریک عرض می‌کنم، دوام توفیق، عزت، سربلندی و اقتدار همه بسیجیان عزیز را در پهنه ایران بزرگ اسلامی و برای تداوم حماسه‌آفرینی‌های تاریخ‌ساز و فراگیری آوازه شکوهمند نام بسیجی و ایران عزیز و مقتدر و تقویت سپر بازدارندگی کشور را از خدای بزرگ متعال مسئلت می‌کنم.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته
سرلشکر پاسدار محمد پاکپور
 فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

