باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال برنامه‌ریزی‌های خود برای برگزاری اردوی آماده‌سازی نیم‌فصل را نهایی کرده و طبق تصمیم کادرفنی، آبی‌پوشان زمستان امسال راهی حاشیه خلیج فارس خواهند شد.

محل برگزاری این اردو در یکی از دو کشور امارات یا قطر خواهد بود و مذاکرات استقلال با مجموعه‌های میزبان در هر دو کشور ادامه دارد. قرار است طی روزهای آینده، با توجه به امکانات کمپ، زمین‌های تمرینی و شرایط اقامتی، گزینه نهایی انتخاب و اعلام شود.

اردوی نیم‌فصل استقلال با هدف آماده‌سازی تیم برای نیم‌فصل دوم لیگ برتر، بازی‌های جام حذفی و ادامه رقابت‌های آسیایی برگزار خواهد شد. کادرفنی استقلال قصد دارد در این اردو چند مسابقه تدارکاتی خارجی نیز تدارک ببیند تا بازیکنان در شرایط مسابقه حفظ شوند.

برگزاری این اردو همچنین فرصت مناسبی خواهد بود تا بازیکنان آسیب‌دیده استقلال از جمله چند مهره اصلی، روند بازتوانی و بازگشت به تمرینات گروهی را با نظارت مستقیم کادرفنی و پزشکی دنبال کنند.

زمان دقیق آغاز و مدت‌زمان برگزاری اردو، پس از قطعی شدن کشور میزبان اعلام خواهد شد.