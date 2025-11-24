باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب رقابت‌های هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا، از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه دو دیدار همزمان برگزار شد.

تیم الدوحیل قطر در دوحه با نتیجه چهار بر دو مهمانش الاتحاد عربستان را شکست داد. عادل بولبینا وینگر الجزایری الدوحیل ستاره این میدان بود و برای تیمش هت تریک کرد. کریستوفر پیونتک مهاجم پیشین باشگاه میلان هم گل چهارم قطری‌ها را به ثمر رساند. هر دو گل الاتحاد را نیز کریم بنزما ستاره ۳۷ ساله و فرانسوی این تیم وارد دروازه حریف کرد، اما درخشش بنزما مانع سومین شکست الاتحاد در لیگ نخبگان نشد.

با این نتیجه الدوحیل ۷ امتیازی شد و به رتبه ششم صعود کرد. الاتحاد هم با دو برد از پنج بازی ۶ امتیازی است و در رتبه هفتم قرار دارد.

در بازی همزمان، دو تیم شباب الاهلی امارات و الغرافه قطر در ورزشگاه راشد دبی برابر هم قرار گرفتند که میزبان موفق شد با دو گل حریف قطری را شکست دهد؛ شباب الاهلی در حالی پا به زمین گذاشت که سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی در ترکیب حضور نداشتند، اما مرصاد سیفی در فهرست بازی دیده می‌شد و با اینکه روی نیمکت بود، فرصتی برای حضور در میدان پیدا نکرد.

تیم اماراتی شروعی پرانرژی داشت و خیلی زود توانست ضربه‌ی اول را وارد کند. کوان سانتوس در همان دقایق ابتدایی موفق شد نخستین گل بازی را به ثمر برساند و شرایط را به سود میزبان تغییر دهد. پس از آن، گیلرمه نیز توانست توپ را برای بار دوم وارد دروازه‌ی الغرافه کند تا فشار روی تیم قطری دوچندان شود. الغرافه با وجود تلاش‌های پراکنده، نتوانست واکنش مؤثری نشان دهد و در نهایت بازی با همان دو گل به سود شباب الاهلی به پایان رسید.

در جدول فعلی لیگ نخبگان آسیا، شباب الاهلی با ۱۰ امتیاز در جایگاه پنجم قرار دارد؛ جایگاهی که همچنان امکان صعود بیشتر را برای این تیم فراهم می‌کند. الغرافه، اما با سه امتیاز در رتبه نهم قرار گرفته و شرایط دشواری را تجربه می‌کند. در هفته‌ی آینده، شباب الاهلی باید به مصاف السد قطر برود؛ مسابقه‌ای حساس که می‌تواند نقش مهمی در سرنوشت این تیم داشته باشد. الغرافه نیز دیداری سخت برابر الوحده‌ی امارات پیش رو خواهد داشت و برای بهبود وضعیت خود در جدول نیاز به امتیازگیری فوری دارد.

در جدول لیگ نخبگان هشت تیم نخست راهی مرحله بعد می‌شوند.