رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه چرا جرائم رانندگی هنوز هم بازدارنده نیستند؛ گفت: از نظر بنده جریمه رانندگی در حالت مستی باید بالای ۲۰ میلیون تومان باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور در تشریح دلایل بازدارنده نبودن افزایش جریمه‌های رانندگی اظهار کرد: افزایش اخیر جریمه‌ها به دو دلیل بازدارندگی لازم را ایجاد نکرد. نخست اینکه میزان افزایش پیشنهادی پلیس به‌طور قابل‌توجهی تعدیل شد و عملاً کارآمدی خود را از دست داد. دوم اینکه تورم سال گذشته به‌قدری بیش از حد نرمال رشد کرد که در مدت کوتاهی اثر افزایش جریمه‌ها را از بین برد و عملاً جامعه هیچ احساس بازدارندگی از این افزایش نداشت.

وی با اشاره به جریمه رانندگی در حالت مستی تصریح کرد: گران‌ترین جریمه فعلی مربوط به رانندگی در حالت مستی است که دو میلیون تومان تعیین شده است. در حالی که جریمه مصرف مشروبات الکلی حین رانندگی باید بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد و حتی توقیف خودرو و اعمال مجازات‌های تکمیلی سنگین‌تری نیز ضرورت دارد.

رئیس پلیس راهور با بیان اینکه تنها افزایش عدد جریمه‌ها کافی نیست، افزود: صرف بالا بردن مبلغ جریمه راهکار کامل محسوب نمی‌شود. در تهران عملکرد سامانه‌های ثبت تخلف نسبت به پنج سال گذشته به‌مراتب کاهش یافته و این مسئله اثرگذاری جریمه‌ها را کم کرده است. نرخ جریمه ثابت است، اما مهم‌تر از مبلغ آن این است که اگر فردی تخلف می‌کند، بداند حتماً جریمه در انتظار او خواهد بود. حتی اگر جریمه ۱۰ برابر شود، اما اعمال نشود، هیچ ارزشی نخواهد داشت.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرداختی جرائم رانندگی در حال حاضر در وضعیت خوبی قرار دارد، گفت: وصولی جریمه‌ها در هفت‌ماهه نخست امسال یعنی تا پایان مهر به بیش از ۹۰ درصد رسیده و در این بخش مشکلی نداریم.

حسینی با اشاره به وضعیت سامانه‌های ثبت تخلف در کشور گفت: در جاده‌ها شرایط بسیار بهتر شده، اما در معابر شهری و به‌ویژه در پایتخت، وضعیت سامانه‌ها مناسب نیست. در صورت به‌روزرسانی و تقویت دوربین‌ها، وضعیت اجرای قانون و بازدارندگی جریمه‌ها به‌طور قابل‌توجهی بهبود خواهد یافت.

منبع: تسنیم

