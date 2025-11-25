باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی - ثبتنام برای حج عمره دانشگاهیان از ۱۳ تا ۲۰ مهرماه سال جاری انجام شد. پس از آن، فرآیند قرعهکشی و اولویتبندی پایان یافت و اعزام کاروانهای دانشگاهی از ۲۵ آبان آغاز شد.
در این دوره، بیش از ۸ هزار دانشجو و استاد دانشگاه در حدود ۷۰ کاروان به زیارت عمره اعزام میشوند دانشجویان دختر نیز از جمله گروههای مستقل دختران مجرد در ترکیب کاروانها حضور دارند.
اعزام کاروانهای عمره دانشگاهیان طبق برنامهریزی انجامشده در مراحل مختلف ادامه دارد. در نخستین بخش این اعزامها، گروهی از دانشجویان دختر پس از چند روز حضور در مدینه منوّره، برنامههای زیارتی خود را به پایان رسانده و از این شهر مقدس به سمت مکه مکرمه حرکت کردهاند.
در روزهای اقامت در مدینه، هتل محل اسکان زائران حالوهوایی سرشار از اشتیاق داشت. دانشجویان دختر که بسیاری از آنان نخستین زیارت سرزمین وحی را تجربه میکردند، با شور معنوی خاصی خود را برای حرکت آماده کرده بودند.
در این سفر، دانشجویان دختر، نمادی شدند از دهها جوان که دعوت الهی را پاسخ گفتند؛ پرچم علم و ایمان را در دست گرفته و اکنون در مسیر عبادت و زیارت گام نهادهاند. حضور آنها در مسیر معبد وحی، نه بصورت صرفاً زیارتی که در حکم تجربهای جامع است: دانش، معنویت، همنشینی و معرفت.
مسئولان کاروان اعلام کردهاند که مراحل بعدی اعزامها در جریان است و در ادامه، کاروانهای متأهلان و همچنین دانشجویان پسر نیز در روزهای آینده راهی سرزمین وحی خواهند شد. برنامهریزیها بهگونهای انجام شده که علاوه بر اجرای مناسک، نشستها و فعالیتهای فرهنگی و معرفتی نیز برای دانشگاهیان در طول این سفر در نظر گرفته شود.