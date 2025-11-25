در جریان اعزام‌های مرحله‌ای عمره، جمعی از دانشجویان دختر سفر معنوی خود به مکه را آغاز کردند، سفری که برای آنان ترکیبی از شناخت علمی و معنوی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی - ثبت‌نام برای حج عمره دانشگاهیان از ۱۳ تا ۲۰ مهرماه سال جاری انجام شد. پس از آن، فرآیند قرعه‌کشی و اولویت‌بندی پایان یافت و اعزام کاروان‌های دانشگاهی از ۲۵ آبان آغاز شد.

در این دوره، بیش از ۸ هزار دانشجو و استاد دانشگاه در حدود ۷۰ کاروان به زیارت عمره اعزام می‌شوند دانشجویان دختر نیز از جمله گروه‌های مستقل دختران مجرد در ترکیب کاروان‌ها حضور دارند. 

اعزام کاروان‌های عمره دانشگاهیان طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده در مراحل مختلف ادامه دارد. در نخستین بخش این اعزام‌ها، گروهی از دانشجویان دختر پس از چند روز حضور در مدینه منوّره، برنامه‌های زیارتی خود را به پایان رسانده و از این شهر مقدس به سمت مکه مکرمه حرکت کرده‌اند.

در روز‌های اقامت در مدینه، هتل محل اسکان زائران حال‌وهوایی سرشار از اشتیاق داشت. دانشجویان دختر که بسیاری از آنان نخستین زیارت سرزمین وحی را تجربه می‌کردند، با شور معنوی خاصی خود را برای حرکت آماده کرده بودند. 

در این سفر، دانشجویان دختر، نمادی شدند از ده‌ها جوان که دعوت الهی را پاسخ گفتند؛ پرچم علم و ایمان را در دست گرفته و اکنون در مسیر عبادت و زیارت گام نهاده‌اند. حضور آنها در مسیر معبد وحی، نه بصورت صرفاً زیارتی که در حکم تجربه‌ای جامع است: دانش، معنویت، هم‌نشینی و معرفت.

مسئولان کاروان اعلام کرده‌اند که مراحل بعدی اعزام‌ها در جریان است و در ادامه، کاروان‌های متأهلان و همچنین دانشجویان پسر نیز در روز‌های آینده راهی سرزمین وحی خواهند شد. برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شده که علاوه بر اجرای مناسک، نشست‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و معرفتی نیز برای دانشگاهیان در طول این سفر در نظر گرفته شود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: حج عمره ، حج دانشجویی ، سرزمین وحی
خبرهای مرتبط
از کلاس‌های دانشگاه تا صحن مسجدالنبی؛ تجربه‌ای متفاوت برای دانشجویان
سفر معنوی دانشگاهیان آغاز شد؛ ۸ هزار نفر به سرزمین وحی مشرف می‌شوند
گسترش هماهنگی‌های اجرایی میان ایران و عربستان در حوزه حج
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هدف‌گذاری وزارت آموزش و پرورش برای نهادینه‌کردن فرهنگ صرفه‌جویی
۸ میلیون متر مربع آسفالت و ایزوگام در محوطه مدارس اجرا شد
هشدار سازمان سنجش درباره تبلیغات کلاهبرداری رزرو صندلی پزشکی
نتایج آزمون کارشناسان رسمی دادگستری اعلام شد
تامین ۳۰ درصد نیاز تجهیزات دندان‌پزشکی کشور توسط تولیدکنندگان داخلی
سرماخوردگی را با آنتی‌بیوتیک درمان نکنید
ظرفیت‌های آموزش و پرورش پشتوانه توسعه فوتبال و فوتسال کشور می‌شود/ فعالیت بیش از ۲۲ هزار کانون ورزشی دانش‌آموزی
مصرف سیر خام ناشتا باعث لاغری نمی‌شود
پیوند علم و ایمان در مسیر سرزمین وحی، دانشجویان دعوت الهی را لبیک گفتند
هشدار سازمان غذا و دارو برای مصرف نمک‌های رنگی/ اثرات درمانی آن جنبه تبلیغاتی دارد
آخرین اخبار
هشدار سازمان غذا و دارو برای مصرف نمک‌های رنگی/ اثرات درمانی آن جنبه تبلیغاتی دارد
پیوند علم و ایمان در مسیر سرزمین وحی، دانشجویان دعوت الهی را لبیک گفتند
مصرف سیر خام ناشتا باعث لاغری نمی‌شود
ظرفیت‌های آموزش و پرورش پشتوانه توسعه فوتبال و فوتسال کشور می‌شود/ فعالیت بیش از ۲۲ هزار کانون ورزشی دانش‌آموزی
سرماخوردگی را با آنتی‌بیوتیک درمان نکنید
نتایج آزمون کارشناسان رسمی دادگستری اعلام شد
تامین ۳۰ درصد نیاز تجهیزات دندان‌پزشکی کشور توسط تولیدکنندگان داخلی
هشدار سازمان سنجش درباره تبلیغات کلاهبرداری رزرو صندلی پزشکی
هدف‌گذاری وزارت آموزش و پرورش برای نهادینه‌کردن فرهنگ صرفه‌جویی
۸ میلیون متر مربع آسفالت و ایزوگام در محوطه مدارس اجرا شد
همنشینی ماه و عروس منظومه شمسی/ فرصتی برای رصد گودال‌های برخوردی سطح ماه 
آیا مصرف ملاتونین سبب بروز مشکلات قلبی می‌شود؟ + فیلم