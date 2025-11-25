سخنگوی وزارت صمت گفت: بخش‌های صنعت و معدن در سال حدود یک میلیارد لیتر سوخت کمبود دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - عزت الله زارعی هنزکی سخنگوی وزارت صمت در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: در بحث سوخت‌رسانی به صنایع کشور، به ویژه در نیمه دوم سال که با قطعی گاز مواجه می‌شویم، وزارت نفت و شرکت ملی پخش پالایش تمهیداتی را اتخاذ کرده‌اند تا از بروز مشکلات جلوگیری شود.

او ادامه داد: برای تأمین سوخت صنایع، جدول زمانی فصلی تنظیم شده و به استان‌ها ابلاغ شده است. به طور خاص برای فصل پاییز، این جدول مشخص شده و از یکم دی ماه نیز جدول سه ماهه زمستان ابلاغ خواهد شد. این اقدامات به منظور جلوگیری از مشکلات ناشی از قطعی گاز در صنایع طراحی شده است.

زارعی افزود: صنایع معمولاً مصرف بهینه‌ای از سوخت ندارند. برای مثال، در حوزه معدن، از ۲.۳ میلیارد لیتر سوخت مورد نیاز، تنها ۱.۷ میلیارد لیتر مصرف می‌شود. این اختلاف نشان‌دهنده نیاز واقعی صنایع به سوخت است که بعضاً از طریق منابع غیررسمی تأمین می‌شود. 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: وزارت صمت ، سوخت
خبرهای مرتبط
افزایش حجم تبادلات تجاری ایران و ترکیه به ۱۰ میلیارد دلار
عرضه ارز صادرات زنجیره فلزی در تالار دوم این هفته عملیاتی می‌شود
سقف زمانی معافیت از «تعیین ماهیت کالا» افزایش یافت
تاپایان سال تاکسی‌های برقی جایگزین خودرو‌های فرسوده می‌شود/ اسقاط ۴۸ هزار دستگاه خودرو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیش فروش محصولات سایپا از ۹ آذر ماه +‌‌ بخشنامه
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۵ آذرماه
بیش از ۹۰ درصد دود جنگل‌های الیت از بین رفت/ عامل انسانی در وقوع آتش سوزی جنگل قطعی است
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۵ تا ۸ آذرماه
عرضه بنزین سوپر وارداتی به مصرف کننده نهایی تا یک ماه آینده+ فیلم
از اول دی ماه؛ کسر خودکار ۸ درصد مالیات از رستوران‌های لوکس+ فیلم
مسکن استیجاری تهران شامل چه افرادی می‌شود؟
۵۰ درصد از گردشگری کشور در اختیار افراد غیر مجاز
وزیر اقتصاد: کسری بودجه را کاهش می‌دهیم/ خصوصی‌سازی واقعی انجام نشده است
اعلام هزینه صدور و تمدید کارت بازرگانی
آخرین اخبار
الزام سازمان مالیاتی به فراخوان مشمولان مالیات ارزش افزوده
هیچ مجوزی برای احداث فرودگاه در شهرستان دزپارت صادر نشده است
آغاز پروازهای لوفت‌هانزا از ۲۶ دی ماه
چهار اولویت ساتبا برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در نواحی صنعتی
پیش فروش محصولات سایپا از ۹ آذر ماه +‌‌ بخشنامه
دولت ابهامات سهمیه بنزین خودرو‌های نوشماره را رفع کند
۹.۷ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی و دارو تامین شد
افزایش ۳۵ درصدی تامین ارز برای شیرخشک
مسکن استیجاری تهران شامل چه افرادی می‌شود؟
دامداران تامین خوراک پرانرژی در واحد‌های دامداری را در دستور کار قرار دهند
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۵ آذرماه
وقتی قیمت، تله معامله است: روش‌های فریب در معاملات خودرو
اعلام هزینه صدور و تمدید کارت بازرگانی
وزیر اقتصاد: کسری بودجه را کاهش می‌دهیم/ خصوصی‌سازی واقعی انجام نشده است
تصویب اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر اوراق گام
افزایش حجم تبادلات تجاری ایران و ترکیه به ۱۰ میلیارد دلار
حداکثر نسبت مجاز خالص دارایی‌های ثابت بانکی ۳۰ درصد تعیین شد
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۵ تا ۸ آذرماه
کاهش ۱۰ درصدی ضایعات گامی برای کاهش ۱۰ میلیون تنی واردات محصولات کشاورزی + فیلم
واردات بیش از ۷ میلیون دز واکسن تب برفکی به کشور
پیگیری رتبه‌بندی کارگزاری‌های بازار سرمایه/ رتبه‌بندی عمومی اعلام می‌شود؟
۵۰ درصد از گردشگری کشور در اختیار افراد غیر مجاز
از اول دی ماه؛ کسر خودکار ۸ درصد مالیات از رستوران‌های لوکس+ فیلم
بازار سرمایه به سمت شرایط ثابت و کم‌نوسان حرکت می‌کند
عرضه بنزین سوپر وارداتی به مصرف کننده نهایی تا یک ماه آینده+ فیلم
رشد ۶.۷ درصدی توزیع بنزین نسبت به سال گذشته+ فیلم
بیش از ۹۰ درصد دود جنگل‌های الیت از بین رفت/ عامل انسانی در وقوع آتش سوزی جنگل قطعی است
با گذشت بیش از ۲ ماه از آغاز سال زراعی خبری از اعلام نرخ محصولات کشاورزی نیست
سازوکار سهمیه بنزین خودرو‌های نوشماره در کارگروه تصمیم‌گیری می‌شود
ذخیره سهمیه ۱۶۰ لیتری ۵ هزار تومانی در تمامی کارت سوخت خودرو‌های نو شماره/ زمان اجرای دقیق عرضه بنزین ۵ هزار تومانی اعلام می‌شود