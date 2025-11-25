باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - عزت الله زارعی هنزکی سخنگوی وزارت صمت در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: در بحث سوخترسانی به صنایع کشور، به ویژه در نیمه دوم سال که با قطعی گاز مواجه میشویم، وزارت نفت و شرکت ملی پخش پالایش تمهیداتی را اتخاذ کردهاند تا از بروز مشکلات جلوگیری شود.
او ادامه داد: برای تأمین سوخت صنایع، جدول زمانی فصلی تنظیم شده و به استانها ابلاغ شده است. به طور خاص برای فصل پاییز، این جدول مشخص شده و از یکم دی ماه نیز جدول سه ماهه زمستان ابلاغ خواهد شد. این اقدامات به منظور جلوگیری از مشکلات ناشی از قطعی گاز در صنایع طراحی شده است.
زارعی افزود: صنایع معمولاً مصرف بهینهای از سوخت ندارند. برای مثال، در حوزه معدن، از ۲.۳ میلیارد لیتر سوخت مورد نیاز، تنها ۱.۷ میلیارد لیتر مصرف میشود. این اختلاف نشاندهنده نیاز واقعی صنایع به سوخت است که بعضاً از طریق منابع غیررسمی تأمین میشود.