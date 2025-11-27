رئیس‌جمهور فرانسه امروز از آغاز یک برنامه ۱۰ ماهه خدمت نظامی و ملی داوطلبانه برای جوانان ۱۸ تا ۱۹ ساله از سال آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که داوطلبان ۱۸ تا ۱۹ ساله، سال آینده خدمت نظامی را در قالب یک برنامه جدید ۱۰ ماهه خدمت ملی، آغاز خواهند کرد.

مکرون در سخنرانی خود در پایگاه نظامی فارِس در کوه‌های آلپ فرانسه گفت: قرار است یک خدمت ملی جدید، به تدریج و از تابستان آینده، ایجاد شود.

مکرون افزود که جوانان داوطلب تنها در سرزمین اصلی فرانسه و مناطق فرادریایی این کشور خدمت خواهند کرد و در عملیات‌های نظامی خارج از فرانسه مشارکت نخواهند داشت.

رئیس جمهور فرانسه ادعا کرد که فرانسه قصد بازگرداندن نظام سربازی اجباری را که در سال ۱۹۹۶ در کشور لغو شد، ندارد. این اقدام در زمانی صورت می‌گیرد که فرانسه تلاش می‌کند تا نیرو‌های مسلح خود را برای مقابله با تهدیدات فزاینده تقویت کند.

تخمین‌های اولیه نشان می‌دهد که این خدمت ممکن است سالانه بین ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار جوان دختر و پسر در حدود ۱۸ سال را جذب کند. مدت زمان آموزش و خدمت تقریبا ۱۰ ماه خواهد بود و در ازای آن حقوق ماهانه‌ای بین چند صد یورو تا حدود هزار یورو پرداخت خواهد شد.

شایان ذکر است که فرانسه خدمت سربازی اجباری را در سال ۱۹۹۷ در دوران ریاست جمهوری ژاک شیراک لغو کرد. در همین حال است که سایر کشور‌های اروپایی، به ویژه در شمال قاره و کشور‌های بالتیک همسایه روسیه، دوباره به اجرای سربازی اجباری روی آورده یا برنامه‌های خدمت ملی خود را تقویت کرده‌اند.

منبع: آر تی

برچسب ها: امانوئل مکرون ، ارتش فرانسه
