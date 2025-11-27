رئیس سازمان صداوسیما در دیدار با دبیرکل فدائیان اسلام بر ضرورت ثبت و بازنمایی هنرمندانه تاریخ مبارزات ملت ایران علیه استبداد و استعمار تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان جبلی در این دیدار همچنین اعلام کرد که رسانه ملی آماده است روایت‌های مستند از مجاهدت فرزندان غیور این ملت را در قالب مستندها، مجموعه‌های نمایشی و تولیدات گوناگون رسانه‌ای به تصویر بکشد.

وی افزود: این اقدام منجر به آن می‌شود که آیندگان با حقیقت ایستادگی و ایمان مبارزان راستین این سرزمین بیشتر آشنا شوند.

عبدخدایی نیز که از دهه ۳۰ خورشیدی پرچم مبارزه با رژیم دست‌نشانده پهلوی را به دوش کشیده و سالیان متمادی رنج زندان و تبعید را به اتهام اسلام‌خواهی تحمل کرده است، بخشی از خاطرات ناب و ناگفته خود از دوران سخت مبارزه را برای رئیس رسانه ملی بازگو کرد.

در این دیدار همچنین ناصر قاسمی، رئیس باغ‌موزه قصر نیز حضور داشت و از گردآوری هزاران سند تاریخی از آرشیو ساواک خبر داد و گفت که این اسناد ابعاد روشنی از شیوه‌های شکنجه و فشار‌های طاقت‌فرسا بر زندانیان سیاسی در رژیم پهلوی را آشکار می‌کند.

وی افزود: کارشناسان تاریخ معاصر معتقدند امپراتوری رسانه‌ای استکبار در سال‌های اخیر، با تولید آثار تصویری متعدد در پی تطهیر چهره رژیم پهلوی و تحریف واقعیت‌های مربوط به سرکوب و شکنجه مخالفان بوده است. با این حال، اسناد رسمی نشان می‌دهد که دست‌کم ۶۶ تن از مبارزان انقلابی در زندان‌های ساواک در اثر شکنجه به شهادت رسیده‌اند.

منبع: روابط عمومی رسانه ملی

برچسب ها: تاریخ ، پیمان جبلی ، رسانه ملی
خبرهای مرتبط
رئیس سازمان صداوسیما اعلام کرد؛
پرونده HD سازی شبکه‌های استانی بسته شد/ جزئیاتی از تدارک رسانه ملی برای انتخابات شورا‌ها
پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت هادی مرزبان، هنرمند نام‌آشنای کشور
قدردانی از رسانه ملی برای پوشش رسانه‌ای رقابت‌های پاراالمپیک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سینمایی‌های تلویزیون در پایان هفته؛ از «کشتی آنجلیکا» تا «باشگاه سری»
از گالری غزه تا پرده کیارستمی؛ روایتی تازه از افتتاحیه جشنواره جهانی فیلم فجر
آغاز پخش مجموعه «میراث» از شبکه دو
ناصر مسعودی درگذشت
ویژه برنامه «هفت» برای جشنواره جهانی فیلم فجر
پرونده HD سازی شبکه‌های استانی بسته شد/ جزئیاتی از تدارک رسانه ملی برای انتخابات شورا‌ها
«خلیل» و «دشت می‌خواند» از جشنواره کردی هامبورگ جایزه گرفتند
معرفی مستند‌های نیمه بلند و کوتاه بین‌الملل سینماحقیقت ۱۹
صالحی‌امیری: امنیت پایدار و ظرفیت‌های گردشگری ایران، زمینه همکاری با چین را فراهم می‌کند
برنامه میراث فرهنگی ایران به آسیا پیشنهاد شد
آخرین اخبار
بازآفرینی هنرمندانه تاریخ مبارزات اسلامی ملت ایران
برنامه میراث فرهنگی ایران به آسیا پیشنهاد شد
ویژه برنامه «هفت» برای جشنواره جهانی فیلم فجر
صالحی‌امیری: امنیت پایدار و ظرفیت‌های گردشگری ایران، زمینه همکاری با چین را فراهم می‌کند
معرفی مستند‌های نیمه بلند و کوتاه بین‌الملل سینماحقیقت ۱۹
پرونده HD سازی شبکه‌های استانی بسته شد/ جزئیاتی از تدارک رسانه ملی برای انتخابات شورا‌ها
ناصر مسعودی درگذشت
آغاز پخش مجموعه «میراث» از شبکه دو
«خلیل» و «دشت می‌خواند» از جشنواره کردی هامبورگ جایزه گرفتند
سینمایی‌های تلویزیون در پایان هفته؛ از «کشتی آنجلیکا» تا «باشگاه سری»
از گالری غزه تا پرده کیارستمی؛ روایتی تازه از افتتاحیه جشنواره جهانی فیلم فجر
جشنواره جهانی هر سال در شیراز برگزار خواهد شد