رئیس سازمان صداوسیما در دیدار با دبیرکل فدائیان اسلام بر ضرورت ثبت و بازنمایی هنرمندانه تاریخ مبارزات ملت ایران علیه استبداد و استعمار تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان جبلی در این دیدار همچنین اعلام کرد که رسانه ملی آماده است روایت‌های مستند از مجاهدت فرزندان غیور این ملت را در قالب مستندها، مجموعه‌های نمایشی و تولیدات گوناگون رسانه‌ای به تصویر بکشد.

‌

وی افزود: این اقدام منجر به آن می‌شود که آیندگان با حقیقت ایستادگی و ایمان مبارزان راستین این سرزمین بیشتر آشنا شوند.

‌

عبدخدایی نیز که از دهه ۳۰ خورشیدی پرچم مبارزه با رژیم دست‌نشانده پهلوی را به دوش کشیده و سالیان متمادی رنج زندان و تبعید را به اتهام اسلام‌خواهی تحمل کرده است، بخشی از خاطرات ناب و ناگفته خود از دوران سخت مبارزه را برای رئیس رسانه ملی بازگو کرد.

‌

در این دیدار همچنین ناصر قاسمی، رئیس باغ‌موزه قصر نیز حضور داشت و از گردآوری هزاران سند تاریخی از آرشیو ساواک خبر داد و گفت که این اسناد ابعاد روشنی از شیوه‌های شکنجه و فشار‌های طاقت‌فرسا بر زندانیان سیاسی در رژیم پهلوی را آشکار می‌کند.

‌

وی افزود: کارشناسان تاریخ معاصر معتقدند امپراتوری رسانه‌ای استکبار در سال‌های اخیر، با تولید آثار تصویری متعدد در پی تطهیر چهره رژیم پهلوی و تحریف واقعیت‌های مربوط به سرکوب و شکنجه مخالفان بوده است. با این حال، اسناد رسمی نشان می‌دهد که دست‌کم ۶۶ تن از مبارزان انقلابی در زندان‌های ساواک در اثر شکنجه به شهادت رسیده‌اند.

منبع: روابط عمومی رسانه ملی