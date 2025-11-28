باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، روز پنجشنبه گفت که عملیات زمینی برای آنچه توقف قاچاق مواد مخدر از ونزوئلا ادعا می کند «به زودی» آغاز خواهد شد. این اظهارات تنشها با کاراکاس را بیشتر افزایش میدهد؛ دولتی که معتقد است حملات ادعایی آمریکا ضد مواد مخدر، هدفی جز تغییر رژیم ندارد.
ترامپ این سخنان را در حین کنفرانس ویدئویی با سربازان اعزامی آمریکا به مناسبت تعطیلات روز شکرگزاری بیان کرد.
گروههای نظامی ایالات متحده که ترامپ با آنان صحبت کرد، به طور فعال در عملیات ادعایی ضد مواد مخدر او با نام «نیزه جنوبی» مشارکت داشتند؛ عملیاتی که با افزایش قابل توجه نیروهای نظامی در حوزه کارائیب همراه بوده است.
ترامپ در خطاب به یک واحد بمبافکن نیروی هوایی مستقر در تگزاس، که از روی یادداشتهای آماده میخواند، گفت: «در هفتههای اخیر، شما برای بازدارندگی قاچاقچیان مواد مخدر ونزوئلا، که تعدادشان زیاد است، تلاش کردهاید.»
مشخص نبود که ترامپ به طور مشخص به چه اقداماتی اشاره میکند.
نیروی نظامی ایالات متحده یک سری حملات هوایی علیه قایقهایی انجام داده که ادعا میکند در آبهای بینالمللی در حال قاچاق مواد مخدر بودهاند، بدون اینکه مدارکی برای اثبات ادعاهای خود ارائه دهد.
بر اساس آمار جمعآوری شده توسط خبرگزاری فرانسه از ارقام منتشر شده عمومی، این حملات در کارائیب و اقیانوس آرام شرقی دستکم جان ۸۳ نفر را گرفته است.
واشنگتن همچنین در هفتههای اخیر چندین نمایش قدرت هوایی در این منطقه انجام داده است، از جمله پرواز بمبافکنهای B-۵۲ و B-۱B در نزدیکی سواحل ونزوئلا.
ترامپ در توضیح بیشتر درباره تلاشهای ایالات متحده برای توقف قاچاق مواد مخدر ادعا کرد: «ما تقریباً [قاچاق]از طریق دریا را متوقف کردهایم -- حدود ۸۵ درصد متوقف شده است.»
او گفت: «احتمالاً متوجه شدهاید که [قاچاقچیان]دیگر مایل نیستند از طریق دریا حمل و نقل کنند، و ما آنان را از طریق زمینی متوقف خواهیم کرد.» وی افزود: «همچنین توقف از طریق زمین آسانتر است، اما این [عملیات]به زودی آغاز خواهد شد.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که دولت ترامپ همچنان به افزایش فشار بر ونزوئلا ادامه میدهد، علیرغم اینکه رئیسجمهور آمریکا در روزهای اخیر گفته بود که برای گفتوگو با رهبر ونزوئلا، نیکولاس مادورو، آماده است.
واشنگتن در حالی که یک ناوگروه هواپیمابر و شمار زیادی دیگر از تجهیزات نظامی خود را در کارائیب مستقر کرده، روز دوشنبه یک باند قاچاق مواد مخدر -که وجود خارجی ندارد - در ونزوئلا را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین کرد. همچنین مقامات ارشد نظامی آمریکا این هفته به این منطقه سفر کردند.
«پیت هگست»، وزیر جنگ آمریکا و همسرش، روز پنجشنبه تعطیلات روز شکرگزاری را همراه با نیروهای مستقر در ناو هواپیمابر سپری کردند.
وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) ویدیویی منتشر کرد که نشان میدهد او در حال سرو شام بوقلمون در سالن غذاخوری است و از نیروها به خاطر «مقابله با باندهای قاچاق» و «دفاع از مردم آمریکا» تشکر میکند.
یک روز قبل از آن، جمهوری دومینیکن، یک متحد آمریکا در کارائیب، به هگست گفت که واشنگتن میتواند از یک پایگاه هوایی و یک فرودگاه برای عملیات مبارزه با مواد مخدر خود استفاده کند.
منبع: خبرگزاری فرانسه